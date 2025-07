'Em busca do ouro', de Charles Chaplin, terá sessões no Cine Brasília

O filme Em Busca do Ouro, de Charles Chaplin, é o mais novo filme em cartaz no Cine Brasília. A apresentação comemora os 100 anos de lançamento do filme e chega no próximo sábado (5/7) às 20h, na sala Vladmir Carvalho, em sessão única. Os ingressos têm o valor de R$10 e o clássico será restaurado em 4K para a exibição.

Mestre em transformar o simples em poesia e o trágico em riso, o britânico se consolidou como um dos maiores ícones do cinema mudo, com obras que seguem como sucesso até os dias atuais. Em busca do ouro leva o divertido personagem Carlitos às paisagens geladas do Alasca. Lançado em 1925, o longa retorna às telas como parte de uma ação global que comemora os 100 anos de estreia, realizada em 26 de junho daquele ano.

Com cenas icônicas, centenas de figurantes e até um urso de verdade filmado nas montanhas da Califórnia, a obra traz Carlitos como garimpeiro no Alasca, em meio à corrida do ouro de 1898. Entre nevascas, encontros inesperados e a busca por afeto, Chaplin entrega um filme que atravessa gerações e segue encantando plateias de todas as idades.

Serviço

Em Busca do Ouro

Neste sábado (5/7), a partir das 20h, no Cine Brasília. Ingressos vendidos a R$10 na bilheteria do Cine Brasília. Classificação indicativa livre.