Cerrado Jazz Festival abre inscrições para o CerradoLAB

O Cerrado Jazz Festival, realizado de 7 a 10 de agosto no estacionamento da Caixa Cultural, abriu inscrições para o CerradoLAB. São oferecidos três cursos gratuitos relacionados à cultura e economia criativa: Oficina de Iluminação Cênica, Oficina de Áudio Básico de Som e Oficina de Roadie.

A Oficina de Áudio Básico de Som será realizada entre os dias 15 e 17 e 22 e 24 de julho. O curso é lecionado no Teatro de Bolso, no Espaço Cultural Renato Russo. A Oficina de Roadie também acontece no Espaço Cultural Renato Russo, nos dias 15, 17, 18, 22 e 23 de julho e 5 de agosto.



A Escola de Música de Brasília recebe a Oficina Iluminação Cênica entre 22 a 24 e 29 a 31 de julho. No dia da montagem do festival, uma aula prática com duração de duas horas será oferecida aos alunos. Todos os cursos acontecem de 19h às 22h e possuem 20 vagas. As inscrições podem ser feitas on-line.



Serviço

CerradoLAB

Oficina de Iluminação Cênica, Oficina de Áudio Básico de Som e Oficina de Roadie, com aulas em julho em agosto, de 19h às 22h. Inscrições gratuitas, por meio de site.