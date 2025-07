Oasis faz homenagem a Diogo Jota em show de retorno da banda

No primeiro show da turnê de retorno do Oasis, intitulada Live 25, a banda britânica homenageou o jogador Diogo Jota, que morreu em um acidente de trânsito na última quinta-feira (3/7) com a música Live Forever. Uma imagem do jogador também foi mostrada no telão durante o momento. A apresentação foi realizada em Cardiff, no País de Gales.

Leia também: Cinebeijoca: Alma Corsária será exibido no Cine Brasília na segunda (7/7)



O jogador do Liverpool e da Seleção Portuguesa morreu aos 28 anos. Ele perdeu o controle do carro após o pneu furar e colidiu, o acidente foi na região de Cernadilla na Espanha. O fato também vitimou André Silva, irmão de Jota e atleta do Penafiel, clube da segunda divisão portuguesa.

Leia também: São João de Campina Grande tem noite gospel com Marcos Freire e Fernanda Brum

Live 25 marca o retorno do Oasis aos palcos após 16 anos de hiato. A turnê marca o 30º aniversário do segundo álbum da banda, (What’s the Story) Morning Glory?, que tem sucessos como Wonderwall e Don't Look Back in Anger. A banda virá ao Brasil em novembro, quando faz duas apresentações nos dias 22 e 23, em São Paulo.



*Estagiária sob supervisão de Pedro Ibarra