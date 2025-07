Cinebeijoca: Alma Corsária será exibido no Cine Brasília na segunda (7/7)

Para a última sessão do semestre, o Cinebeijoca traz ao Cine Brasília Alma Corsária, de Carlos Reichenbach, na próxima segunda-feira (7/7), às 19h, com entrada gratuita. A exibição será seguida de um debate com Alice Godoy e Rafael Ramagem, e mediação de Helena Versiani.

Lançado em 1993, o filme acompanha Rivaldo Torres (Bertrand Duarte) e Teodoro Xavier (Jandir Ferrari), dois amigos de longa data que escrevem juntos o livro Sentimento ocidental. No dia do lançamento da obra conjunta, eles decidem convidar as pessoas mais exóticas de São Paulo — entre suicidas, cafetões, prostitutas, desocupados e a família dos autores — para a Pastelaria Espiritual. Lá, os dois celebram o livro e relembram a duradoura amizade dos dois.

Leia também: Cerrado Jazz Festival abre inscrições para o CerradoLAB



Considerado um dos 100 melhores filmes nacionais pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine), o drama ganhou os prêmios de Melhor filme, Melhor direção, Melhor roteiro e Melhor Montagem no 26º Festival de Brasília do Cinema. Carlos Reichenbach foi um importante cineasta da geração Boca do Lixo — polo do cinema brasileiro durante a ditadura militar, localizado no centro de São Paulo — e produziu filmes ao longo de cinco décadas, até morrer em 2012.

Leia também: Programação de férias tem atrações para toda a família no CCBB

Criado em 2011, o Cinebeijoca é um cineclube do curso de Audiovisual da Universidade de Brasília (UnB), que, em parceria com o Cine Brasília, realiza sessões gratuitas e acompanhadas de debate. Uma curadoria é feita pelos integrantes para decidir os filmes, que vão desde grandes obras de cineastas renomados a longas esquecidos pelo público que recebem outra chance de chegar aos espectadores.

Mediadora do debate, Helena Versiani é aluna da UnB e curadora do Festival do Minuto, e Rafael Ramagem, também estudante, atua como diretor de curtas-metragens. Já Alice Godoy trabalha no Cine Brasília, e também integra o coletivo Cinema no Olho da Rua.