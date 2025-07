Músico Havaiano Mike Love apresenta seu reggae em turnê no Brasil

O artista havaiano Mike Love desembarca no Brasil para apresentar sua turnê Leaders e seu primeiro show será no dia 26 de setembro, em Brasília, ainda sem local confirmado. Love já esteve no Brasil e está de volta após três anos. Os ingressos para esta primeira apresentação custam de R$100 a R$200 e estão à venda na plataforma Shotgun.

Mike escreve letras fortes com as questões sociais como temática, ele mistura em seu reggae estilos como rock, pop, blues e jazz. Nascido em O'ahu no Havaí, ilha que faz parte do território dos Estados Unidos, o artista desde pequeno esteve em contato com o mundo musical e com a natureza. Ele desenvolveu um estilo próprio muito inspirado no movimento rastafári e começou carreira solo em 2008 por influência da família.

Em seu primeiro álbum The change I'm seeking (2012), o cantor trouxe algumas músicas marcantes como Permanent holiday e Earthlings. Depois do disco de estreia, Love entrou de vez no cenário artístico e segue em turnês internacionais. Seu último lançamento Leaders, de 2024, se destacou pela voz marcante do artista e pela abordagem de questões sociais, como de costume na carreira do artista.

Serviço

Festival Voa com Mike Love, em Brasília

Dia 26 de setembro, às 20h, sem local divulgado. Os ingressos custam a partir de R$ 100 e estão disponíveis no site e aplicativo da Shotgun. Classificação indicativa 18 anos.