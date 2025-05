Dia Nacional de Reggae: Maneva fala sobre o gênero e projetos futuros

Banda Maneva comemora 20 anos e o dia do reggae - (crédito: Pablo Grotto/Divulgação)

No dia 11 de maio é celebrado o Dia Nacional do Reggae. Em entrevista exclusiva ao Correio a banda Maneva falou sobre a importância do estilo musical para cada um da banda.

A banda completa 20 anos de carreira, e para comorar a trajetória, a turnê Maneva 20 anos, Origem. O vocalista da banda Tales de Polli disse que a turnê significa a celebração da união da banda: “Esses 20 anos forjaram quem a gente é, e faremos os shows com uma sensação de dever cumprido e todo nosso conhecimento, querer e vontade”.

“O reggae é a base da nossa vida”, afirma Felipe Sousa, guitarrista da banda. Tales completa que o reggae mudou tudo para eles. “Eu sou muito grato ao reggae, ele mudou o jeito como eu encaro a vida o jeito de eu encarar as coisas do mundo, as coisas da vida”.

O estilo músical surgiu na Jamaica em meados de 1960, e desde então sofre perseguições por ser um estilo de vida fortemente associado a uso da canabis e a uma classe marginalizada. Perguntado sobre o preconceito, Tales afirma que a marginalização que o reggae sofreu vem da origem negra e periférica desse tipo de música. “Assim como o jazz, o samba, o blues e o funk carioca, por exemplo. A verdade é que o reggae, na raíz, é um som pra alma e que busca impactar o público com mensagens de paz, amor e união", reflete o músico.

O cantor afirma que, apesar da turnê estar na estrada, a banda trabalha em um novo álbum que promete chegar ainda esse ano. Sobre um possível disco Tales crava: “se não larçarmos mais, a gente não se sente completo”.