Museu de Arte de Brasília tem extensa programação de férias; confira

O programa do MAB oferece uma série de atividades lúdicas para as crianças - (crédito: Divulgação)

O Programa Educativo do Museu de Arte de Brasília (MAB) tem uma agenda especial para as férias de julho e convida crianças, famílias e educadores para quatro dias de muita criatividade, brincadeira e arte. Amanhã o espaço se transforma em um verdadeiro território de descobertas, com contação de histórias para bebês (às 10h30), visita mediada ao acervo com jogos (às 15h) e diferentes oficinas (às 16h30).

A programação foi concebida para estimular o imaginário, promover o encontro entre gerações e garantir momentos de aprendizado descontraído. Ao Correio, a coordenadora pedagógica do MAB Educativo Isabela Formiga diz que as Férias no MAB são programações especiais realizadas anualmente durante o recesso escolar: "O evento oferece oficinas e atividades lúdicas que dialogam com o acervo do museu e com a história de Brasília, convidando o público a viver experiências de criação, descoberta e convivência."

"Mais do que entreter e divertir, as Férias no MAB buscam formar vínculos duradouros entre o público e o museu, para despertar o interesse pela arte, pela memória da cidade e pelos saberes que atravessam gerações", completa Isabela. Além dos eventos para crianças, o público pode fazer uma visita pela exposição Terra Fraturada, da fotógrafa Renate Graf, em cartaz até 15 de setembro. A mostra propõe uma reflexão urgente sobre as crises ambientais contemporâneas, complementando a experiência cultural do período de férias com profundidade e sensibilidade.

Durante a semana, os educadores podem levar as turmas para visitas mediadas ao acervo do MAB e às novas exposições. O programa inclui oficinas de práticas artísticas relacionadas às linguagens das exposições temporárias. As escolas têm acesso ao programa por meio de agendamento on-line gratuito, na plataforma Conecta. A experiência também conta com visitas mediadas com interpretação em libras mediante agendamento e exemplares do material educativo impressos em braille. O local onde ocorrem as atividades educativas está preparado para receber pessoas com mobilidade reduzida.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

Confira a programação para amanhã:

10h30 - Contação de histórias para bebês (de 18 meses a 3 anos) -

10 vagas

15h - Visita mediada ao acervo com jogos

16h30 - Oficina de pintura lúdica

(a partir de 4 anos) - 12 vagas

Férias no ateliê do MAB

Amanhã, a partir das 10h30 no Museu de Arte de Brasília (SHTN Trecho 1, projeto Orla Polo 03, Lote 05, SHTN Trecho 1). Entrada gratuita sem necessidade de inscrição prévia. Classificação indicativa livre.