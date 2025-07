Comédia sobre masculinidade propõe reflexão sobre a construção de padrões

A peça Tóxicos? ocupa o Teatro do Brasília Shopping neste fim de semana com um enredo que reflete sobre a masculinidade. Os ingressos podem ser retirados na plataforma Sympla, com a meia-entrada a R$35 e entrada solidária a R$40 com a doação de 0,5 kg de alimento não perecível.

A comédia traz uma abordagem leve e crítica para estimular a reflexão sobre a masculinidade frágil de forma leve e descontraída. Iury Persan e Germano de Freitas apresentam a peça na interpretação dos personagens Pedro e Murilo.

Com uma apresentação bem-humorada e crítica, a apresentação traz temas pouco abordados, como a desconstrução de conceitos atrasados a respeito da masculinidade. Roteirista e diretor da peça, Gaê explica como que o texto aborda com leveza questões complexas. “Não se trata de ser hétero ou não, mas sim de como a própria masculinidade pode ser um peso e uma armadilha para quem a carrega”, afirma.

Serviço

Tóxicos?

Com Iury Persan e Germano de Freitas

Sexta (11/7), sábado (12/7) e domingo (13/7), às 20:30, no Teatro do Brasília Shopping. Ingressos: R$35 (meia) e R$40 (entrada solidária mediante doação de 0,5 kg de alimento não perecível). Retirada é na plataforma Sympla. Não recomendado para menores de 12 anos