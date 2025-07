Em exposição, a artista Luisa Günther propõe imersão no mundo dos sentidos

A artista luisa Günther inaugura, nesta sexta-feira (11/7), a exposição Escuto o gosto das cores com os olhos, uma reunião de pinturas e desenhos feitos desde 2003 com a intenção de estimular o leitor a refletir sobre as variadas formas de visualizar e imaginar. Em cartaz no Espaço Cultural Venâncio Shopping, a mostra tem curadoria de Raquel Nava propõe uma imersão do público no universo dos sentidos.

"São 22 anos de produção, é uma produção em que consigo perceber que uso a pintura como suporte para o desenho e que tem uma questão de experimentação de materialidades, de se descobrir artista no processo", explica Luisa. "Venho de outra área de formação, que é a antropologia, em que tinha um trabalho de panfletos, mas a pintura me encanta pela questão da textura, da viscosidade, essa estrutura ambígua entre o líquido e o pastoso."



A pintura é um campo de experimentação para a artista, que começou com tinta a óleo para, depois, mergulhar na aquarela. Avompanhadas de proposições espalhadas pela exposição como escute o gosto, sinta o tempo, dance o silêncio, veja barulhos, enxergue o invisível, perceba o mistério e respeite o óbvio, as obras convidam o público a experimentar também uma mistura de sentidos. Como as obras são fruto de um percurso pela pintura e pelo desenho, Luisa criou o termo "desenhura" para descrevê-las.

Luisa é professora da Universidade de Brasília (UnB) no Departamento de Artes Visuais e já teve suas obras expostas em algumas entidades renomadas como no MARCO/MS e no Conjunto Cultural da Caixa (SP e BA). A artista trabalha com desenho, grafismo, escrita, ilustração e experiências em performance e dança.





























Serviço

Escuto o Gosto das Cores com os Olhos

Exposição de Luisa Günther. Abertura nesta sexta (11/7), às 17h. Visitação até 9 de agosto, de segunda-feira a sábado, das 12h às 19h, no Espaço Cultural Venâncio Shopping (SCS Q 8 – Asa Sul). A entrada é gratuita. Classificação indicativa livre para todos os públicos.