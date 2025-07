Joaquim Rodrigues revive "magia" do Xingu em terceiro livro

Em 2003, quando partiu de Brasília para o Mato Grosso, Joaquim Rodrigues levou um caderno de dez matérias para documentar a viagem a um território indígena. Mais de 20 anos depois, o escritor publica esses relatos em Kuarup, uma experiência de vida no Alto Xingu, que será lançado nesta quinta-feira (10/7), às 20h, na Cia Lábios da Lua, no Gama. Além de conceder autógrafos, ele também exibe 17 pinturas feitas com a temática do livro.

A curiosidade de entender a cultura indígena acompanha Joaquim Rodrigues “desde a infância”. Convidado a visitar o Alto Xingú pelo ex-cunhado, funcionário da Funai, e a participar do Kuarup, ritual sagrado, de 2003, que homenageou o expedicionário e antropólogo Orlando Villas Bôas, ele aproveitou a oportunidade para realizar esse desejo antigo. “Foi mágico. Me lembro dos cortes de madeira, da união de mais de 15 etnias. Para eles, é uma tentativa de ressuscitar os mortos”, descreve.

O convívio de 20 dias com os povos originários repercutiu não apenas na arte de Joaquim Rodrigues, que publicou o primeiro livro em 2015, mas na forma de estar no mundo. “A simplicidade e o respeito à natureza me marcaram profundamente”, aponta.

Pesquisa a respeito de Orlando Villas Bôas, que também integra o livro, redimensionou o trabalho que seria restrito a relatar memórias. Mas o motivo de o livro, pronto desde 2004, ter sido publicado apenas agora “foram os custos necessários”. O Fundo de Apoio à Cultura (FAC) viabilizou o projeto. “Estou em êxtase por ter sido contemplado”, celebra Joaquim pelo seu terceiro livro.

Entre os dias 14 e 18 de julho, ele também lança Kuarup, uma experiência de vida no Alto Xingu em escolas públicas: no Centro de Ensino Médio Integrado (Cemi), no Centro de Ensino Médio 3 no Centro de Ensino Fundamental 11, os três no Gama, e no Centro Educacional Gesner Teixeira, em Santa Maria.

Serviço

Kuarup, uma experiência de vida no Alto Xingu

De Joaquim Rodrigues. Lançamento nesta quinta-feira (10/7), às 20h, na Cia Lábios da Lua (Setor Sul do Gama).

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel