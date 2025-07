Game de criadores brasilienses conta a história da Guerra de Canudos

A história da Guerra de Canudos (1896-1897), conflito entre o exército e os sertanejos pobres que viviam numa comunidade autossuficiente agrupada em torno do líder religioso Antônio Conselheiro, é base para o jogo Hell Clock. Desenvolvido pelo estúdio brasiliense Rogue Snail, será lançado em 22 de julho, exclusivamente para computadores.

O jogo se passa três anos após o evento e é ambientado num purgatório, onde as almas das vítimas estão presas num ciclo de dor e esquecimento. O jogador assume a identidade de Pajeú, ex-escravizado e soldado do assentamento de Canudos, e parte em jornada para encontrar a alma de seu ex-mentor Antônio Conselheiro.

Durante o desenrolar da história, são apresentados flashbacks que revelam cenas da vida cotidiana em Canudos e os eventos que levaram ao massacre. “Esses momentos não apenas aprofundam a narrativa, mas também resgatam a humanidade dos personagens históricos, muitas vezes apagada pelos relatos oficiais”, diz Marcos Venturelli, CEO e diretor criativo da Rogue Snail.

O estúdio, parte da Associação de Desenvolvedores de Jogos do Distrito Federal, lançará ainda em agosto deste ano Relic Hunters Legend, sequência de Relic Hunters Zero, de 2015. Algumas das principais novidades para o segundo jogo são o modo história, com cerca de 40 horas de conteúdo, e a possibilidade de jogar off ou on-line, com suporte para até quatro jogadores.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel