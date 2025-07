Em 'Conversa de drags', Lucio Piantino compartilha afetos e dores

Lucio Piantini, drag queen com síndrome de down, acompanhado da mãe, a atriz Lurdinha Danezy, apresenta o espetáculo "Conversa de Drags" neste fim de semana. - (crédito: Barbarah Queiroz)

Ao encenar situações da própria vida, Lucio Piantino, drag queen brasileira com síndrome de Down, faz do teatro ferramenta para “provocar reflexão e empatia”. Acompanhado da mãe, a atriz Lurdinha Danezy, ele apresenta duas sessões gratuitas da peça Conversa de Drags neste sábado (12/7), às 19h30, e no domingo (13/7), às 20h30, no Espaço Cultural Renato Russo. Ingressos devem ser retirados no Sympla.

A ideia do espetáculo surgiu a partir da personagem Úrsula Up, do solo Somos como somos e não cromossomos, em que Lucio Piantino interpretou quatro personagens. A drag queen, que aparecia no final da peça, deixou sensação de “ter muito mais a dizer”. “Decidimos ampliar o debate sobre sexualidade da pessoa com deficiência, questões de gênero, preconceitos e dificuldades de compreensão da sociedade”, explica Piantino.

Responsável pelo projeto, a Companhia Diversos Dias é composta por integrantes da mesma família, o que torna natural apresentar-se com a mãe. “Temos uma relação muito boa, tanto no pessoal quanto no profissional, e entendemos que formaríamos uma boa dupla em cena”, explica Lucio Piantino. “Isso me dá segurança e afeto, sentimentos que transbordam nas apresentações”, completa.

A peça, dirigida por Mônica Gaspar, também será apresentada a estudantes do Instituto Federal de Brasília (IFB) nos dias 17 e 18 de julho. A iniciativa é patrocinada pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC).

Serviço



Conversa de drags

Com Cia Diversos Dias, na Sala Multiuso Tullio Guimarães, do Espaço Cultural Renato Russo, neste sábado (12/7), às 19h30, e no domingo (13/7), às 20h30. Ingressos gratuitos disponíveis no Sympla. Classificação indicativa 14 anos.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel