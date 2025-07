Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (13/7)

A CIÊNCIA DA DESPREOCUPAÇÃO - Data estelar: Lua míngua Vazia em Aquário até 20h46 HBr



Como os planetas lentos migraram recentemente a novos signos, os períodos de Lua Vazia se tornaram mais extensos, desafiando a lógica de nossa humanidade civilizada, que desde a Revolução Industrial se acostumou a pensar na vida de forma mecânica, o que não chega a estar totalmente errado, não fosse pelo detalhe que as engrenagens somos nós, os humanos, totalmente desvinculados dos eventos estelares.



Como resultado, a experiência subjetiva da humanidade foi deixada de lado, como se não fosse uma parte essencial da construção do destino e, assim, quando os períodos de Lua Vazia acontecem, que são ricos em subjetividade e abstração, nossa humanidade faz patacoadas de todo tipo.



Durante as Luas Vazias, por isso, a ansiedade tende a atormentar, mas nada que não possa ser resolvido praticando a ciência da despreocupação.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Os relacionamentos de solidariedade e colaboração são raros e preciosos e precisam ser cuidados, para que não se contaminem com os vícios de caráter que circulam pela alma humana: ciúme, inveja e essas coisinhas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

Leve suas ideias à prática, sem se importar que, de início, os movimentos sejam atrapalhados e pareça que o tiro sai pela culatra. Agir sem se apegar aos resultados seria ideal, mas é uma atitude difícil de assumir.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Todo esse entusiasmo que circula pela sua alma agora é para ser aproveitado ao máximo, porque, você sabe, essas coisas passam e se a alma não faz bom uso enquanto está vigente, depois se lamenta por ter perdido tempo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Sem perceber, sua mente continuará fazendo conjecturas ansiosas a respeito do que acontece. Procure usar sua vontade para perceber o momento em que a mente começa a fazer esse exercício, e o contenha com firmeza.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Relacionamentos não são construídos do dia para a noite, mas podem ser destruídos num instante apenas. Assim são as coisas, o esforço para colocar em pé o destino pode ser jogado fora quando não se toma o devido cuidado.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Nem era tão fácil quanto pensado nem tampouco foi tão difícil assim. Se você continua dando seu melhor a cada momento, não encontrará grandes dificuldades, mesmo que pense ser pouco o que acontece. Tudo em sua medida.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

A boa vontade é muito melhor ainda quando se transforma em vontade em ação, porque senão fica nas promessas, e quando essas não se realizam logo são substituídas pela decepção. Tome um tempo para passar bem e se divertir.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

Quando as pessoas ficam se lamentando pelo que chega ao fim elas perdem o tempo precioso de aproveitar o momento para dar início a um novo caminho. Fins e novos começos se entrelaçam na construção do destino.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Se tudo for conversado direitinho, haverá menos resistência ao que você pretende fazer, porém, se você não avisa ninguém de suas intenções e as pessoas só sabem depois que tudo foi feito, aí haverá resistência.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

A autoconfiança é uma virtude luminosa, mas precisa ser administrada com prudência, que é outra virtude, porque em muitos casos, por você se sentir confiante, acaba se lançando a satisfazer desejos impertinentes.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Quaisquer iniciativas que você possa colocar em marcha agora serão muito positivas, mesmo que de imediato pareça ter cometido alguma trapalhada. Mesmo que desengonçadas, as iniciativas tendem a ser positivas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

O melhor lugar para se esconder é no meio do palco, representando um personagem que sirva para se mimetizar no mundo social, sem chamar a atenção para as cavilações em que sua alma está envolvida no mundo interior.