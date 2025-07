Registro de direitos autorais levanta suspeitas para filme de 'Donkey Kong'

Com o sucesso do filme dos irmãos mais famosos da Nintendo, era questão de tempo até a próxima adaptação. - (crédito: Reprodução/Illumination)

Com o sucesso da animação de um US$ 1 bilhão da Illumination, Super Mario Bros. O filme, era só questão de tempo até a Nintendo fazer mais derivados além da sequência do sucesso. Entre eles, um dos personagens apresentados no longa teve oficialmente os direitos autorais registrados pela Universal em conjunto com a gigante japonesa, apontando uma possibilidade de que Donkey Kong venha também a ganhar um filme derivado do jogo.



O registro dos direitos autorais ocorreu em 6 de junho com o título Untitled Donkey Kong Project; Motion picture ("projeto de filme sem nome do Donkey Kong, longa-metragem", em tradução livre).

O ator e produtor, Seth Rogen, que faz a voz original do DK no filme, já tinha comentado sobre a possibilidade de um filme solo do macaco, e a criação de uma franquia paralela a Super Mario Bros. E as mudanças da Nintendo no design do personagem nos últimos jogos, para se tornar mais semelhante ao visto no filme, refletem o interesse da gigante japonesa em aumentar a popularidade do DK. Além desse novo rumor, Donkey Kong vai ganhar um novo título exclusivo do Nintendo Switch 2, nesta semana, na quinta-feira (17/7), trazendo um estilo diferente de jogabilidade para o macaco mais famoso da Nintendo.

Oficialmente, as produções da Illumination e Sony são os únicos dois filmes confirmados com personagens da Nintendo, a sequência de Super Mario que deve chegar aos cinemas em 3 de abril 2026 e o filme live-action de The legend of Zelda, que ainda não tem uma data oficial.