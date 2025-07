Saiba quando a personagem de Mari Bridi entra em Êta Mundo Melhor!

Mari Bridi já tem data para aparecer em Êta Mundo Melhor!. A atriz fará sua estreia na trama no próximo dia 2 de agosto e, nas redes sociais, compartilhou com os seguidores um pouco da emoção de voltar às novelas. Em cliques dos bastidores divulgados nesta segunda-feira (14), ela aparece caracterizada como Mirtes Gonçalves, posando ao lado de colegas de elenco, incluindo o veterano Ary Fontoura.

Em seu perfil no Instagram, Mari celebrou a experiência e demonstrou empolgação com a nova fase. "Eu tô tão ansiosa pra chegar dia 2 de agosto e todo mundo conhecer a Mirtes! Mirtes Gonçalves, tá sendo muito legal conhecer você! P.S: Vocês têm NOÇÃO que eu gravei com Ary Fontoura, gente? Alguém me belisca pra ver se eu tô sonhando?!", escreveu.

Na novela, Mirtes é uma jovem de origem nobre que vê sua vida mudar após a falência da família. Sem recursos, ela passa a trabalhar no Dancing e acaba se envolvendo com o vilão Ernesto, interpretado por Eriberto Leão, tornando-se sua cúmplice.

Filha da jornalista Sônia Bridi e do diretor de novelas Edson Spinello, Mari já tem passagem pela televisão, com participações em produções como Malhação (2004) e Floribella (2005). Agora, ela retorna à atuação com um papel de destaque em um dos maiores sucessos do horário das 18h.