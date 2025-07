Peça de companhia brasiliense faz releitura de clássico para crianças

A peça A Roupa Nova do Rei Zezão é uma adaptação do clássico A Roupa Nova do Rei, de Hans Christian Andersen. Essa apresentação, que será no Teatro do Brasília Shopping, integra a programação da Mostra Teatral de Brasília e promete diversão para todas as idades. O grupo Cia Fábula apresenta o espetáculo no sábado (19/7) e no dia 26 de julho, às 11h, com entrada gratuita, mediante retirada na plataforma Sympla.

Leia também: Drag brasiliense Ridícula inicia campanha na internet como parte de peça

Gestora do Teatro Brasília Shopping e curadora do projeto, Renata Rezende defende o fomento de mostras teatrais divertidas e com mensagens impactantes para o público infantil. “Buscamos oferecer experiências que despertem desde cedo um olhar mais crítico, sensível e consciente para o mundo”, diz. A peça une comédia e reflexão em uma apresentação divertida e acessível para todos que assistirem.

Leia também: Quarta edição do Sesc Estação Blues será realizada na 504 Sul nesta quinta

A trama da peça conta as aventuras do desastrado Rei Zezão, quando ele cai nas mentiras de um alfaiate que promete fabricar uma roupa invisível. A história continua com muitas risadas, interação com a plateia e bom humor. O desenrolar envolve conflitos cômicos com um tom crítico leve a vaidade e a hipocrisia social.

Leia também: Estão abertas as inscrições para o festival 13º Curta Brasília

Serviço

A Roupa Nova do Rei Zezão

Do grupo Cia Fábula. Sábado (19/7) e dia 26 de julho, no Teatro do Brasília Shopping (SCN, Quadra 5, Bloco A), às 11h. A entrada é gratuita com retirada na plataforma Sympla.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel