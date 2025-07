De biquíni, Rafa Kalimann exibe barrigão ao lado de Nattan: ‘Crescendo rápido demais’

Rafa Kalimann chamou a atenção nas redes sociais nesta terça-feira (15) ao mostrar o avanço de sua gestação. Em um vídeo publicado ao lado do cantor Nattan, a influenciadora apareceu usando um biquíni vermelho e exibiu a barriga já bastante saliente. "A sobrinha de vocês tá crescendo rápido demais", comentou Rafa, demonstrando surpresa com o desenvolvimento da gestação.

O casal, que anunciou a primeira gravidez no início de junho de 2025, tem compartilhado diversos momentos da nova fase. Na ocasião do anúncio, os dois publicaram um vídeo nas redes sociais dividindo a novidade com os fãs, que receberam a notícia com entusiasmo. Desde então, Rafa e Nattan vêm mostrando o dia a dia da gravidez aos seguidores.

Além da revelação da gestação, os dois já anunciaram o nome da filha: Zuza. O nome foi escolhido em homenagem à avó de Nattan, uma figura importante na vida do cantor. O casal revelou o nome da bebê em um evento intimista, reservado apenas para amigos próximos e familiares.

Nas redes sociais, a influenciadora segue mostrando sua rotina, dividindo registros do crescimento da barriga e momentos ao lado do parceiro. A expectativa pela chegada de Zuza mobiliza os fãs do casal, que acompanham cada etapa da gestação com carinho. Rafa, por sua vez, não esconde a felicidade ao vivenciar sua primeira experiência como mãe.

