Estão abertas as inscrições para o festival 13º Curta Brasília

As inscrições para o 13º Curta Brasília — Festival Internacional de Curta-Metragem ficam abertas até o dia 17 de agosto. A premiação distribuirá prêmios em 12 categorias, que somam R$19 mil. As inscrições são gratuitas e acontecem por meio do link.

Podem ser inscritos para participar do Festival curta-metragens e videoclipes realizados a partir de janeiro do último ano, de qualquer gênero e formato, com, no máximo, 30 minutos de duração. Os realizadores das produções devem ser brasileiros ou terem produzido os curtas no país.

O Festival Curta Brasília Premiará as seguintes categorias: Melhor curta-metragem da Mostra Nacional de Curtas; Melhor videoclipe na Mostra Decibéis de Videoclipes; Melhor curta-metragem da Mostra Calanguinho; Melhor Direção; Melhor Roteiro; Melhor Fotografia; Melhor Atuação; Melhor Montagem; Melhor Som e Melhor Direção de Arte.

A programação do evento, que acontecerá em dezembro no Cine Brasília, reunirá a exibição de curtas-metragens, experiências de realidade virtual, oficinas, debates, performances, fóruns e intervenções urbanas.