Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (17/7)

AMOR E LIBERDADE

Data estelar: Lua quarto minguante em Áries.

Amor é uma palavra curta cheia de promessas e expectativas, e ao longo da história humana não há nada que as pessoas deixaram de fazer em nome do amor, porque é um tesouro de incalculável riqueza que, para horror dos materialistas, o dinheiro não pode comprar.

E a liberdade que tanto buscamos está vinculada ao quanto de amor sejamos capazes de desenvolver e sustentar em nosso dia a dia, porque quando amamos, seja física, emocional ou intelectualmente, vivemos sem restrições, na magia de tudo ser possível.

É essa magia inexplicável que o amor e a liberdade, promovem, uma riqueza de tal categoria que ameaça a estabilidade frágil do sistema civilizatório que inventamos, e que não por mera casualidade é atacado por vícios viscerais como o ciúme, a avareza e a inveja.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Agora é um ótimo momento para você soltar algumas amarras que prendem sua alma ao passado, pois, assim você poderá seguir em frente abraçando um futuro que é inédito, pois desse sua alma desconhece a real natureza.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se você abrisse a boca para dizer tudo que passa pela sua mente, será que as pessoas ainda reconheceriam você? Ou será que elas se surpreenderiam ao perceber que você é alguém diferente do que parece? Pense nisso.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As pessoas são recursos valiosos para a construção do destino, portanto, procure selecionar bem aquelas que se sintonizem bem com seus planos e, ao mesmo tempo, tomar distância daquelas que contrariam e são adversas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Mesmo que você não tenha certeza absoluta sobre o que seria melhor fazer, este é um momento de ação, e ainda que as ações empreendidas não sejam perfeitas, você terá a oportunidade de as retificar sobre a marcha.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nem tudo que você deseja pode ser obtido de imediato, mas isso não há de se converter numa nuvem escura que paire sobre sua alma. Ao contrário, a situação serve para você se organizar melhor e aprender a protelar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Há pessoas que ajudam e há pessoas que atrapalham, e todas estão juntas e misturadas nesta parte do caminho, precisando de muito discernimento de sua parte para distinguir umas das outras. Exercício imprescindível.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Aproveite essa energia renovada que circula pela sua alma se dedicando a fazer mais do que o normal, evitando preguiçar, mesmo que essa vontade surgir. Depois haverá tempo de sobra para preguiçar, agora é trabalhar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Agora, que sua mente visualiza novos rumos e aventuras inusitadas, procure se preparar devidamente para a viagem que será empreendida, porque quanto mais você se preparar, mais segura será a viagem.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Dá vontade de fazer algumas loucuras de vez em quando, e não há nada de errado na natureza dessa intenção. O problemas são as pessoas com que você se relaciona, que tentam colocar um cabresto em você. Aí complica.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Para você se sentir bem e à vontade num espaço que não seja seu território, as pessoas que recebem você precisam ter atitudes generosas e confortantes, e nem sempre todas as pessoas estão com esse espírito.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Ainda que você não tenha alcance para entender tudo que acontece na atualidade, pelo menos você sente que algo inusitado e maior está em marcha. Isso é suficiente, porque indica que sua alma teve a percepção adequada.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Segurança e conforto são condições essenciais para que o ser humano possa viver com alegria. Não é tão difícil obter essas condições, você não precisa satisfazer nenhuma ambição, apenas se dedicar ao óbvio imediato.