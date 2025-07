Última temporada de Stranger Things tem teaser divulgado nesta quarta (16/7)

A Netflix divulgou, nesta quarta-feira (16/7), o teaser da última temporada de Stranger Things para animar os fãs neste capítulo final da saga. O lançamento será dividido em três partes: a primeira será lançada em 26 de novembro (quatro episódios), a segunda em 25 de dezembro (três episódios) e o último episódio no dia 31 de dezembro. Cada parte será liberada na plataforma a partir das 22h, no horário de Brasília. O trailer está disponível no Youtube da Netflix Brasil.

Stranger Things se passa nos anos 1980, na cidade norte-americana Hawkins, em Indiana, e revive alguns elementos da cultura pop. A série é uma produção da Upside Down Pictures, junto com a 21 Laps Entertainment e foi criada pelos irmãos Duffer, que atuam como produtores executivos da trama. Esse teaser já traz um pouco das emoções que os fãs podem esperar dessa temporada.

O seriado, lançado em 2016, é uma das séries de mais sucesso da Netflix e acumulou mais de 140 milhões de visualizações no mundo todo apenas na quarta temporada. Além de encantar os fãs, a série também impressionou a crítica e coleciona mais de 70 prêmios. Entre eles, venceu Emmys, Melhor Elenco em Série Dramática do Screen Actors Guild e mais de 230 indicações.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel