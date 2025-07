Circo Vitória faz temporada e leva oficinas gratuitas a São Sebastião

Nos próximos dois meses, além de assistir às apresentações do Circo Vitória, o público de São Sebastião vai poder participar de oficinas gratuitas. Aulas de tecido, bambolê para a primeira infância, lira, malabares e trapézio começam na próxima quarta-feira (23/7). As inscrições podem ser realizadas no circo, nas redes sociais, ou pelo telefone (61)98381-5537.

Realizadas desde 2022, as oficinas acompanham a programação de espetáculos do circo, que passou, no Distrito Federal, por Guará, Riacho Fundo II e Samambaia. Segundo Loiri Teresinha Mocellin, dona do Circo Vitória, com a participação nas atividades, o público desenvolve outra visão do fazer circense. “Acreditamos que as oficinas possam mostrar o valor dessa arte milenar”, afirma.

Neta de Loiri e integrante da quinta geração de artistas do circo na família, Francele Mocellin de Almeida dá aulas de acrobacias aéreas e se sente grata por “poder levar a magia do circo para outras pessoas”. Além de divertir, as oficinas conseguem revelar talentos. “Conseguimos formar novos profissionais, ao mesmo tempo em que podemos mostrar nossa arte”, compartilha Francele.

As oficinas itinerantes do Circo Vitória fazem parte do edital de Manutenção de Espaço, do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC), e contam com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Agenda Cultural Brasília.

Serviço

Oficinas do Circo Vitória, a partir de 23 de julho. Inscrições no circo, nas redes sociais, ou pelo telefone (61)98381-5537.





Quartas-feiras

9h às 10h - Tecido

10h às 11h - Bambolê (primeira infância)

14h às 15h - Lira

15h às 16h - Malabares

Quintas-feiras

14h às 15h - Trapézio

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel