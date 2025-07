Peça parte de Shakespeare para abordar violência contra a mulher na atualidade

Um homem acusa a esposa de traição e decide matá-la em "defesa da honra". Está em Otelo, peça de Shakespeare, escrita há quatro séculos. Mas o comportamento persiste, como pretendem escancarar as atrizes da peça DesdeSempre, que será apresentada neste sábado, no Espaço Multicultural Casa dos Quatro, às 20h. Além de passagens do texto clássico, relatos reais de violência contra a mulher são inseridos no espetáculo. "Usamos Shakespeare para falar das mortes que acontecem todos os dias", aponta a atriz Malu Guimarães.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O título da peça faz referência tanto à personagem Desdêmona, assassinada por Otelo, quanto à sensação de que o tratamento destinado a mulheres pouco mudou. As oito personagens da peça representam uma "voz coletiva", pensada a partir de experiências que se repetem. Segundo Malu Guimarães, isso traz "força e verdade" ao espetáculo. "Nossas vivências ajudaram a construir a narrativa", reflete. "Partimos do medo e da insegurança diários", concorda a atriz Anna Carol.

Para o diretor da peça, Dill Diaz, adotar o ponto de vista das mulheres, em contraponto ao texto original, é uma crítica não a Shakespeare, mas à sociedade masculina por ele retratada. Ironia e deboche são recursos utilizados em DesdeSempre, que se propõe a ser um chamado para mudanças. "O futuro depende de pontos finais em preconceitos, abordagens e normalizações."

Leia também: Moraes retira sigilo: confira principais pontos da decisão contra Bolsonaro

A peça faz parte do projeto Julho das Pretas Cultural, organizado pela Casa dos Quatro, Cassangue Produções e Griô Café. "A ideia é proporcionar um espaço para que os artistas se mostrem e o público os conheça. Queremos ser um palco aberto para todos", explica Ana Elisa Santana, gestora da Casa dos Quatro e organizadora do evento. "Como é difícil, nós que somos daqui, levar uma plateia para nos assistir. Então, é importante ocupar esses espaços", comenta Dill Diaz.

Responsável pela concepção do espetáculo, o coletivo CeinCena, de Ceilândia Norte, foi criado em 2019, fruto de um projeto social. Desde então, encenou seis peças, sempre conectadas a "questões sociais", como violências e opressões. Neste sábado, com DesdeSempre, o grupo realiza mais "um grito, um alerta de que podemos procurar ajuda", afirma a atriz Malu Guimarães.



DesdeSempre (Cia CeinCena)

Hoje, às 20h, no Espaço Multicultural Casa dos Quatro (SCLRN 708). Ingressos a partir de R$ 20 ( taxa de R$ 2,50), disponíveis no Sympla. Classificação

indicativa 14 anos.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco