Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (20/7)

DOMÍNIO DA MENTE

Data estelar: Lua míngua em Gêmeos.

A mente, essa tagarela fantástica, não se domina pela força, porque quando fazemos essa tentativa com meios impositivos e violentos, o resultado é aumentar nossa irritação.

A mente precisa ser dominada, porque senão nós não conseguimos perceber o que está por trás dos bastidores dessa estupenda multiplicidade de acontecimentos objetivos que encanta nossos sentidos, porém, esse domínio não pressupõe imposição alguma, ao contrário.

Nós, como observadores interiores, podemos contemplar a mente como um rio agitado que segue seu curso, enquanto nós a testemunhamos, sem preferir nem rejeitar nada do que ela nos traz, apenas a deixando correr até cansar, porque é certo que nossa mente se cansará de não lhe prestarmos atenção e nossa visão será lúcida e transparente.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O frenesi com que tudo anda acontecendo precisa ser tratado com sabedoria, porque que aconteçam muitas coisas ao mesmo tempo não é o mesmo que esteja acontecendo o que sua alma precisa. Preserve o bom senso.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A perspectiva de tudo dar certo continua firme, porém, o caminho é cheio de trancos e barrancos, e em algum momento essas condições se acentuarão tanto que sua alma pensará que nada deu certo. Cuide para não se enganar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Acontece muitas vezes de você agir com a alma cheia de boas intenções, mas o tiro sai pela culatra. Este é um desses momentos em que a boa vontade não é suficiente, porque o cenário anda transtornado demais.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Dá vontade de sair gritando as verdades, mas isso seria contraproducente. É melhor você continuar apostando no silêncio, porém, também cuidando para que esse silêncio não se transforme em ressentimento.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os desentendimentos provocam contrariedades, mas você não precisa tirar conclusões nefastas desse cenário, apenas lidar com cada detalhe da melhor maneira possível, ciente de que tudo isso é temporário. Em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Suas intenções podem ser perfeitas, mas o cenário não está lá essas coisas para que tudo dê tão certo quanto você espera. É preciso continuar o movimento, mas com a alma atenta aos detalhes que ficam fora de tom.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O verdadeiro inimigo será sempre nossa própria mente, que nos atormenta com tantas dúvidas e dilemas que parece querer que tudo dê errado. Sua mente é o lugar onde acontecem os problemas, mas também as soluções.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Tenha em mente que as pessoas andam transtornadas e, ainda por cima, inconscientes dessa condição, o que faz com que elas se tornem mais agressivas e determinantes do que o habitual, mas totalmente sem rumo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se as pessoas cometem trapalhadas, é melhor levar na esportiva, porque se você encrencar com elas, não obterá os resultados pretendidos nem tampouco conseguirá aliviar sua ira. Tolerância e compaixão.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há questões básicas que não podem ser negligenciadas, porque mesmo que você as procrastine em nome de assuntos que parecem melhores, voltarão à pauta e atrapalharão seus planos. Há tempo para tudo, tenha certeza disso.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É desnecessário se precipitar para tentar solucionar o que acontecer, seria melhor você dar um tempo antes de reagir, porque assim pouparia fôlego e, também, conseguiria encontrar uma forma melhor de atuar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Tenha em mente que haverá discórdias e desentendimentos, se preparando para essas condições com a alma leve e alegre, porque apesar do desconforto, é do meio do conflito que surgirão as boas perspectivas. Em frente.

































%MCEPASTEBIN%