Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (21/7)

AMBIGUIDADES E CONTRADIÇÕES

Data estelar: Lua míngua em Gêmeos.

Nenhum ser humano é totalmente coerente, há contradições e ambiguidades em todos nós. Usamos pesos e medidas diferentes e paradoxais nos juízos que fazemos das pessoas e da realidade, emocionalmente nos sentimos atraídos por uma parte da pessoa que apreciamos, mas ao mesmo tempo rejeitamos alguns outros aspectos dessa mesma pessoa.

As contradições são inevitáveis e precisam ser tratadas como inerentes à nossa própria natureza, em vez de condenadas, como se alguém que expressasse suas ambiguidades fosse uma pessoa sem caráter, que não sabe bem o que quer da vida.

Quanto mais maltratamos nossas próprias ambiguidades, mais sofremos com isso, porque nos obrigamos a ser coerentes, não porque o sejamos, mas porque o simulamos, que é o fundamento da neurose.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Tudo precisa ser negociado, valores, tempos, contatos, tudo que criar discórdia e conflito tem, ao mesmo tempo, chance de negociação. O exercício pode ser um pouco cansativo, mas os resultados, com certeza, compensarão.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O que foi seguro em outros tempos não dá mais os mesmos resultados, o cenário do mundo é totalmente diferente do que você experimentou um dia, e isso provoca um tipo de insegurança que só se resolve com atitudes criativas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Agora é um bom momento para tomar essas iniciativas que provocaram dilemas nos últimos tempos, mas que não dá mais para continuar empurrando para o futuro incerto. Agora é esse momento do futuro incerto. Em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Aquilo que você gostaria de dizer pode até ser muito pertinente, porém, nada garante que as pessoas recebam sua mensagem de braços abertos, o que provavelmente acontecerá é elas resistirem e apresentarem conflito.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os recursos humanos precisam ser organizados com bastante cuidado e atenção, porque são preciosos e imprescindíveis, mas ao mesmo tempo bastante caóticos, porque é difícil que as pessoas pensem além de si mesmas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O que você puder completar agora, encare como prioridade, porque este é um momento frutífero, e se você o aproveitar se expressando e colocando em prática suas ideias, é certeza que colherá bons resultados. Em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há horas em que a lucidez toma conta da mente e você parece saber de tudo um pouco, não porque opine de forma superficial, mas porque os conceitos e visões se expressam através de suas palavras. Isso é conexão cósmica.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O maior desafio de todos para qualquer ser humano é ter sinceridade para com a própria alma, tentando, a todo momento, criar uma coerência entre o mundo interior e exterior, o que não é nada fácil para ninguém.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ao reconhecer quem é que anda semeando discórdia e infortúnio, você fica com a responsabilidade de intervir para ajustar contas, porém, não de uma forma emocional, mas com clareza de ideias e sinceridade de intenção.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Um bom dia para você se dedicar a organizar as coisas que precisam funcionar direito todos os dias, sem as quais você teria dores de cabeça e transtornos. Coloque em ordem todos os detalhes insignificantes.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nem todos os dias precisam ser repetições de rotina, porque mesmo que as tarefas estejam todas aí, esperando por você as resolver, ainda assim você pode encarar tudo com espírito lúdico, e isso faz muita diferença.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Mal-estar e bem-estar se misturam e acontecem simultaneamente, só para deixar você com mais dilemas interiores para resolver. Talvez não seja necessário se debruçar sobre esses dilemas, melhor mesmo é os ignorar.