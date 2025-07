CCBB promove palestras sobre racismo e desinformação

O CCBB promove duas palestras sobre racismo e desinformação como parte da mostra Arte Subdesenvolvida, em exibição até 3 de agosto. A exposição mostra a produção de artistas brasileiros acerca do conceito de países “subdesenvolvidos” entre os anos 1930 e 1980. A entrada é gratuita, e o ingresso deve ser retirado previamente no site do CCBB ou na bilheteria local.

Neste sábado (26/7), às 14h, o professor e especialista em História da África e do negro no Brasil Marcelo Tomé realiza a palestra Educação antirracista. A discussão parte da importância do letramento racial, processo educativo que visa identificar e entender as estruturas e práticas presentes na sociedade, principalmente no momento que as redes sociais e mecanismos de buscas reforçam estereótipos por meio de algoritmos.

No dia 2 de agosto, às 17h, o curador da mostra, Moacir dos Anjos, media a conversa Arte e subdesenvolvimento no Brasil, onde discutirá como a arte brasileira reagiu à condição de ser um país de "terceiro mundo" e como ela foi incorporada entre as décadas de 1930 a 1980. Ambas as palestras serão seguidas de visita mediada com duração de uma hora e a capacidade máxima é de 60 pessoas por dia.

Serviço

Arte Subdesenvolvida

Até 3 de agosto, no CCBB (SCES Trecho 02 Lote 22 – Edif. Presidente Tancredo Neves). Neste sábado (26/7), às 14h, palestra Educação antirracista com Marcelo Tomé; em 2 de agosto, às 17h, palestra Arte e subdesenvolvimento no Brasil com Moacir dos Anjos. Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos no site do CCBB ou bilheteria local. Classificação indicativa livre.