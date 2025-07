CCBB recebe quinta edição do Superjazz Festival nesta quarta (23/7)

Superjazz Festival tem apresentações gratuitas hoje (23/7) no CCBB - (crédito: Divulgação)

O CCBB recebe, nesta quarta-feira (23/7), a partir das 17h, o Superjazz Festival. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos pelo site do CCBB ou bilheteria local. Esta é a quinta edição do projeto neste ano. Os shows vão até 6 de agosto com duas apresentações mensais, às quartas-feiras.

A Rádio Superjazz, comandada pelos DJs Dudão Melo e Mario SartÔ, é a primeira atração do dia. A programação segue com o quarteto Dalila Choro Lounge, projeto que mistura o choro com batidas eletrônicas, às 17h10.

Às 18h, o guitarrista brasiliense Wanderson Bonfim apresenta repertório com canções autorais e releituras e que transitam entre jazz e MPB. Encerrando a noite, o gaitista Pablo Fagundes relembra os mais de 20 anos de carreira, com canções autorais, clássicos e improvisações. Além dos shows, o público poderá curtir a feira de vinis e adquirir produtos do festival.

Serviço

Superjazz Festival

Hoje (23/7), a partir de 17h, no CCBB. Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos no site do CCBB ou bilheteria local. Classificação indicativa livre.