Emocionado, Gilberto Gil se despede de Preta com beijo

O cantor Gilberto Gil se despediu da filha, Preta Gil, que morreu no domingo (20/7), em cerimônia realizada nesta sexta-feira (25/7), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Acompanhado da mulher e mãe de Preta, Sandra Gadelha, Gil chegou ao velório quase às 14h, segundo informações do portal g1. Emocionado, deu adeus à filha com um beijo na testa.

O horário no início da tarde marcou o limite da permissão para que tanto público quanto imprensa pudessem acompanhar o velório. Desde as 9h, puderam acompanhar a despedida da cantora. Em seguida, foi fechada e limitada apenas a amigos e familiares.

O evento foi aberto ao público justamente por um pedido da artista. Ela morreu aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos. Lá, desde maio, fazia um tratamento experimental contra o câncer de intestino. A doença foi descoberta em janeiro de 2023.

Outros familiares e amigos de Preta estiveram no Theatro Municipal para se despedir. Os irmãos, José, Maria e Nara, assim como o filho, Francisco, e a neta, Sol de Maria, de 9 anos, marcaram presença. Amigos, como o ex-namorado Caio Blat, Bruna Marquezine, Fernanda Torres e Buno Gagliasso, por exemplo, também estiveram por lá. Por meio da própria conta no Instagram, Gil anunciou o velório da filha com a mensagem: "Celebraremos sua vida, arte e legado".