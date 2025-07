Dupla t.A.T.u retorna e revive polêmicas com queerbaiting e romance lésbico

Vozes do hit All The Things She Said — adotado pela comunidade LGBT+ nos anos 2000 — a dupla russa t.A.T.u anunciou o retorno aos palcos após quase 14 anos de hiato. Lena Katina e Yulia Volkova realizaram o primeiro show desde o reencontro no dia 19 de julho, na Crimeia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Embora a dupla tenha marcado gerações pela disrupção ao conservadorismo e representatividade lésbica, elas também são conhecidas por promover o maior queerbaiting da história. O termo em inglês (isca de queer, em tradução livre) representa uma técnica de marketing na qual artistas sugerem, mas não confirmam, relações ou identidades LGBT+, visando atrair o público sem realmente se comprometer com a representação.

No clipe de All The Things She Said, Lena e Yulia protagonizam cenas de beijos — que se repetiram diversas vezes nos palcos — enquanto cantam palavras que fazem alusão a um relacionamento lésbico. “Estar com você abriu meus olhos; Eu continuo fechando meus olhos, mas não consigo tirar você da minha cabeça; E estou tão confusa, me sinto encurralada e pressionada; Eles dizem que é minha culpa, mas eu a amo tanto”, dizem alguns versos da música.

Por anos, fãs da comunidade LGBT+ questionaram se a dupla realmente estava em um relacionamento. E, não, não estava. Lena e Yulia são heterossexuais, e passaram a encenar esse papel por ideia dos próprios produtores para alcançar mais ouvintes — plano de sucesso: o romance falso culminou em seis álbuns lançados, com mais de 10 milhões de cópias pelo mundo.

Homofobia, polêmicas e legado

Em 2003, a dupla foi convidada para se apresentar no The Tonight Show with Jay Leno, na NBC, sob a condição de que não se beijassem nem comentassem sobre a Guerra do Iraque. Em protesto, usaram camisetas brancas com a frase "dane-se a guerra" e simularam um beijo escondido atrás das mãos — a cena foi cortada pela câmera.

O duo se separou em 2011. Anos depois, em 2013, Lena declarou ao Daily Beast que os beijos nos shows faziam parte de uma atuação. “Era como interpretar um papel em um filme. Nunca fui lésbica, nunca me senti atraída por uma garota”, afirmou.

Yulia, por sua vez, gerou polêmica com falas homofóbicas em 2014. Em entrevista à TV, disse que não aceitaria um filho gay: “Deus criou o homem para procriar. Um homem não tem o direito de ser bicha. Duas garotas juntas são esteticamente mais agradáveis do que dois homens se beijando. Quero que meu filho seja um homem de verdade.”

Em 2019, Lena voltou a falar sobre o impacto das músicas da dupla em entrevista ao G1. Ela afirmou que, mesmo sendo hétero, reconhece a importância das canções para quem busca aceitação: “Essas músicas ajudaram pessoas a saírem do armário e entenderem que não estão sozinhas. Ser gay não é uma doença — amor é amor.”



Além de declarações homofóbicas, Yulia surpreendeu antigos fãs da t.A.T.u. ao anunciar, em 2021, sua candidatura a deputada na Rússia pelo partido Rússia Unida, de Vladimir Putin — pouco antes do início da guerra contra a Ucrânia. Ela chegou a publicar uma foto em um escritório do partido, mas deletou a postagem pouco depois.

Na ocasião, Yulia afirmou que sua entrada na política seria uma forma de “limpar os pecados do passado”, mesmo sem experiência na área. “Ninguém nasce político — nos tornamos um”, declarou, utilizando até o bordão They’re Not Gonna Get Us, título de um dos maiores sucessos da dupla. A campanha, no entanto, não teve sucesso e ela não seguiu carreira política.

Anos depois, durante rumores sobre uma reunião da t.A.T.u., publicações em uma conta no X (antigo Twitter), supostamente oficial, afirmaram que Yulia havia se desculpado com a comunidade LGBT+ pelas falas homofóbicas feitas no passado, dizendo que aceitaria um filho gay e se colocava contra Putin. No entanto, os posts foram desmentidos por outra conta verificada do grupo, que negou que Yulia tivesse feito qualquer pronunciamento.

Em seguida, um comunicado oficial da dupla foi publicado nas redes, posicionando-se claramente contra o conflito entre Rússia e Ucrânia: “Somos contra a guerra e queremos paz entre Rússia e Ucrânia. F*da-se a guerra, Putin e Zelensky!”, dizia a postagem.