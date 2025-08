Senado recebe exposição 40 Anos da Democracia, de Betto Pereira

Pinturas de Betto Pereira são expostas no Espaço Cultural Ivandro Cunha Lima, no Senado Federal até o próximo sábado - (crédito: Divulgação)

A exposição 40 Anos da Democracia- Entre Traços e Cores, do artista Betto Pereira chega a Brasília após uma temporada em São Luiz do Maranhão. A exposição ficará em cartaz no Espaço Cultural Ivandro Cunha Lima, no Senado Federal até o próximo sábado (16/8).

A mostra contém 13 obras visuais, feitas em acrílica sobre tela, que reafirmam o papel da arte como instrumento de resistência e transformação social. Por meio das obras, o artista maranhense convida os espectadores a embarcar em uma travessia pelo caminho da redemocratização.

Os visitantes serão munidos de óculos 3D, que garantirão um passeio virtual pelo cenário de uma das obras expostas. Além disso, cada tela é acompanhada por uma música inédita, com melodia do próprio Betto, artista e músico com 40 anos de carreira, e letra de Josias Sobrinho, autor de mais de 300 canções interpretadas por ele mesmo e por diversos nomes da música brasileira, como Xuxa e Alcione.

