VMA 2025: Lady Gaga acumula 12 indicações; Confira a lista completa

Nesta terça-feira (5/8), a aguardada lista de indicados para a premiação Video Music Awards (VMA) de 2025 foi revelada pela MTV. A cerimônia, que consagra os destaques do ano no cenário musical, está marcada para o dia 7 de setembro — e já chega cercada de surpresas e ausências notáveis.

No topo das indicações brilha Lady Gaga, que lidera com impressionantes 12 nomeações. Em seguida, vêm Bruno Mars, com 11, e Kendrick Lamar, com 10. A vocalista do BLACKPINK, Rosé, e Sabrina Carpenter dividem a quarta posição, com oito indicações cada.

Outros nomes que se destacaram na seleção foram Ariana Grande e The Weeknd, ambos com sete nomeações, seguidos por Billie Eilish (seis) e Charli XCX (cinco). Bad Bunny, Doechii, Ed Sheeran, Jelly Roll, Miley Cyrus e Tate McRae t~em quatro indicações cada. Na categoria "Melhor K-pop", todas as integrantes do BLACKPINK — Rosé, Jisoo, Jennie e Lisa — foram reconhecidas por seus trabalhos em carreira solo.

Entre os nomes deixados de fora, fãs lamentaram a ausência de Addison Rae, Benson Boone, Katy Perry e Anitta, que não teve os clipes Romeo e São Paulo considerados pela premiação. Também causou estranheza o apagamento dos projetos solo dos membros do BTS — com exceção de Who, de Jimin, única faixa do grupo indicada, também na categoria "Melhor K-pop".

Veja a lista completa dos indicados ao VMA 2025:

Música do ano

Alex Warren – Ordinary

Billie Eilish – Birds of a Feather

Doechii – Anxiety

Ed Sheeran – Sapphire

Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry

Lady Gaga e Bruno Mars – Die With A Smile

Lorde – What Was That

ROSÉ e Bruno Mars – APT.

Tate McRae – Sports Car

The Weeknd, Playboy Carti – Timeless



Melhor artista novo

Alex Warren

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

Sombr

The Marías



Melhor artista pop

Ariana Grande

Charli xcx

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Vídeo do ano

Ariana Grande – Brighter Days Agead

Billie Eilish – Birds of a Feather

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga e Bruno Mars – Die With a Smile

ROSÉ e Bruno Mars – APT.

Sabrina Carpenter – Manchild

The Weeknd, Playboy Carti – Timeless

Artista do ano

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

MTV Push performance do ano

Agosto de 2024 – Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

Setembro de 2024 – Ayra Starr – Last Heartbreak Song

Outubro de 2024 – Mark Ambor – Belong Together

Novembro de 2024 – Lay Bankz – Graveyard

Dezembro de 2024 – Dasha – Bye Bye Bye

Janeiro de 2025 – Katseye – Touch

Fevereiro de 2025 – Jordan Adetunji – Kehlani

Março de 2025 – Leon Thomas – Yes It Is

Abril de 2025 – Livingston – Shadow

Maio de 2025 – Damiano David – Next Summer

Junho de 2025 – Gigi Perez – Sailor Song

Julho de 2025 – Role Model – Sally, When The Wine Runs Out

Melhor colaboração

Bailey Zimmerman e Luke Combs – Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)

Kendrick Lamar e SZA – Luther

Lady Gaga e Bruno Mars – Die With a Smile

Post Malone e Blake Shelton – Pour Me a Drink

ROSÉ e Bruno Mars – APT.

Selena Gomez e Benny Blanco – Sunset Blvd

Melhor pop

Alex Warren – Ordinary

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Ed Sheeran – Sapphire

Lady Gaga e Bruno Mars – Die With a Smile

ROSÉ e Bruno Mars – APT.

Sabrina Carpenter – Manchild

Melhor hip-hop

Doechii – Anxiety

Drake – Nokia

Eminem e Jelly Roll – Somebody Save Me

GloRilla e Sexyy Red – Whatchu Kno About Me

Kendrick Lamar – Not Like Us

LL Cool J e Eminem – Murdergram Deux

Travis Scott – 4X4

Melhor R&B

Chris Brown – Residuals

Leon Thomas & Freddie Gibbs – Mutt (Remix)

Mariah Carey – Type Dangerous

Partynextdoor – No Chill

Summer Walker – Heart of a Woman

SZA – Drive

The Weeknd, Playboy Carti – Timeless

Melhor alternativa

Gigi Perez – Sailor Song

Imagine Dragons – Wake Up

Lola Young – Messy

MGK & Jelly Roll – Lonely Road

Sombr – back to friends

The Marías – Back To Me

Melhor rock

Coldplay – All My Love

Evanescence – Afterlife (da série da Netflix Devil May Cry)

Green Day – One Eyed Bastard

Lenny Kravitz – Honey

Linkin Park – The Emptiness Machine

Twenty One Pilots – The Contract

Melhor latino

Bad Bunny – BAILE INoLVIDABLE

J Balvin – Rio

Karol G – Si Antes Te Hubiera Conocido

Peso Pluma – LA PATRULLA

Rauw Alejandro & Romeo Santos – Khé?

Shakira – Soltera

Melhor k-pop

Aespa – Whiplash

Jennie – Like Jennie

Jimin – Who

Jisoo – earthquake

Lisa e Doja Cat e Raye – Born Again

Stray Kids – Chk Chk Boom

ROSÉ – toxic till the end

Melhor afrobeats

Asake e Travis Scott – Active

Burna Boy com Travis Scott – TaTaTa

MOLIY, Silent Addy, Skillibeng e Shenseea – Shake It To The Max (FLY) (Remix)

Rema – Baby (Is It a Crime)

Tems com Asake – Get It Right

Tyla – Push 2 Start

Wizkid com Brent Faiyaz – Piece of My Heart

Melhor country

Chris Stapleton – Think I’m In Love With You

Cody Johnson com Carrie Underwood – I’m Gonna Love You

Jelly Roll – Liar

Lainey Wilson – 4x4xU

Megan Moroney – Am I Okay?

Morgan Wallen – Smile

Melhor álbum

Bad Bunny – DeBÍ Tirar Más Fotos

Kendrick Lamar – GNX

Lady Gaga – Mayhem

Morgan Wallen – I’m The Problem

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Melhor clipe de longa duração

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS (Short Film)

Damiano David – Funny Little Stories

Mac Miller – Balloonerism

Miley Cyrus – Something Beautiful

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Melhor vídeo com mensagem social

Burna Boy – Higher

Charli XCX – Guess com Billie Eilish

Doechii – Anxiety

Eminem e Jelly Roll – Somebody Save Me

Selena Gomez, Benny Blanco – Younger And Hotter Than Me

Zach Hood e Sasha Alex Sloan – Sleepwalking



Melhor direção

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Charli xcx – Guess com Billie Eilish

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga – Abracadabra

ROSÉ & Bruno Mars – APT.

Sabrina Carpenter – Manchild

Melhor direção de arte

Charli XCX – Guess com Billie Eilish

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga – Abracadabra

Lorde – Man of the Year

Miley Cyrus – End of the World

ROSÉ & Bruno Mars – APT.



Melhor cinematografia

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Ed Sheeran – Sapphire

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga – Abracadabra

Miley Cyrus – Easy Lover

Sabrina Carpenter – Manchild



Melhor edição

Charli XCX – Guess com Billie Eilish

Ed Sheeran – Sapphire

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga – Abracadabra

Sabrina Carpenter – Manchild

Tate McRae – Just Keep Watching (do filme F1)

Melhor coreografia

Doechii – Anxiety

FKA Twigs – Eusexua

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga – Abracadabra

Tyla – Push 2 Start

Zara Larsson – Pretty Ugly

Melhores efeitos visuais

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Lady Gaga – Abracadabra

ROSÉ & Bruno Mars – APT.

Sabrina Carpenter – Manchild

Tate McRae – Just Keep Watching (do filme F1)

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow