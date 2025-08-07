Brasiliense de 14 anos lança música emocionante em homenagem ao pai

Liano, de apenas 14 anos, estreia no cenário musical com o single "Meu Herói" - (crédito: Divulgação)

Em sua estreia no cenário musical, o jovem artista brasiliense Liano, de apenas 14 anos, lança nesta sexta-feira (8/8) o single Meu Herói, uma homenagem sincera ao pai. A faixa, que chega às plataformas digitais às vésperas do Dia dos Pais, aposta em uma abordagem emocional para retratar o papel paterno durante momentos difíceis da infância, especialmente durante o divórcio dos pais.

Com influências do trap, rap e da música urbana, Meu Herói apresenta produção sensível e uma letra autobiográfica. “Meu pai segurou tudo quando foi difícil, e essa música é minha forma de agradecer”, afirma o artista. A proposta, segundo ele, é fugir das homenagens genéricas e trazer uma narrativa mais próxima de sua vivência pessoal.

Liano cresceu em um ambiente musical — é filho de produtor de eventos e aprendeu desde cedo instrumentos como piano, guitarra e bateria. Durante a pandemia, apresentou ao lado da irmã um programa online com entrevistas que incluíram nomes como Zico, Tom Cavalcante e o ator norte-americano Cooper Barnes.

Mais do que uma homenagem individual, Meu Herói busca ressoar com todos que reconhecem em alguém próximo uma figura de apoio e inspiração. “Não precisa ser só o pai. Quero que essa música seja ouvida e enviada para essas pessoas que fizeram o impossível por nós”, diz o cantor. O single marca o início de sua trajetória artística e reforça o potencial do trap emocional como ferramenta de expressão afetiva.