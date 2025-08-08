Vitão lança single Sacode e dá início a nova etapa da carreira

Após dois anos sem lançamentos solo, o cantor e compositor Vitão volta aos streamings com o novo single Sacode. A música marca um novo momento na carreira e faz parte do próximo álbum do artista, previsto para os próximos meses. A faixa chegou nas plataformas digitais nesta quinta-feira (7/8), às 21h.

Com uma roupagem que mistura beat e violão em uma pegada R&B, Vitão não perde a essência dos antigos sucessos em uma música de amor que envolve o ouvinte. “[Sacode] vem para trazer um gostinho do que é ‘Vitão’ no imaginário popular. Busquei entender o que as pessoas gostam de me ouvir fazendo, e também colaborei com outros compositores e produtores, para ficar muito bem lapidado”, conta o cantor sobre a produção do single. “É um presente de gratidão para quem continuou cultivando o carinho pelas minhas músicas, mesmo em um momento um pouco mais recluso”, complementa.

O artista começou a carreira musical em 2016, com covers no Youtube. Em 2019, lançou o EP homónimo com os hits Café e Embrasa, parceria com Luccas Carlos. No ano seguinte, estreou o primeiro álbum de estúdio,Ouro,com nomes aclamados, incluindo Anitta. O último trabalho solo do cantor foi o EP Todamanhã, em 2023, mas assina parceria em projetos com outros artistas.

Vitão compartilha o que mudou na relação entre ele e a música durante este período de hiato: “Passei a ir mais para a cidade, a circular com mais gente da música, produtores e compositores e pessoas que respiram música. Aumentei o meu ritmo de produtividade e comecei a produzir mais em casa também. Eu estou dominando mais a arte da composição e da produção musical. Me sinto um músico mais qualificado hoje”.

Recentemente, no Tiktok, as antigas músicas do cantor voltaram a fazer sucesso com os usuários, que relembram com saudade as composições de seis anos atrás. “Está rolando um movimento de trazer tudo isso à tona de volta, de valorização da minha música, da minha arte, que é muito gratificante para mim ver”. Para os próximos trabalhos, o artista quer trazer elementos que remetem à sonoridade de 2019, mas explorando naturalmente o novo: “Sacode traz esse novo momento de vida, de carreira e de cabeça, mas ao mesmo tempo se remete muito ao que é o ‘Vitão clássico’ para o público”.