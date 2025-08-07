Rebeca Andrade posa de biquíni na piscina e ganha elogio de ex-BBB - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Aos 26 anos, Rebeca Andrade encantou os seguidores ao compartilhar um carrossel de fotos nas redes sociais nesta quinta-feira (7/8). Nas imagens, a ginasta aparece de biquíni curtindo a piscina, além de momentos descontraídos com o cachorro, treinos, gravações e festas.

Na legenda da publicação, Rebeca reforçou sua mensagem de autoestima: "No lugar certo, você brilha diferente!". A frase foi acompanhada de uma enxurrada de elogios, incluindo o da ginasta e ex-BBB Daniele Hypolito, que a chamou de "musa", e de Julie Kim, que comentou com emojis apaixonados.

Fãs também se derreteram pela campeã olímpica: "Eita coisa linda, esse sorriso perfeito que ilumina tudo", escreveu uma internauta. Outra destacou o impacto positivo da atleta: "Minha filha começou a fazer aulas por sua causa".

No mês passado, Rebeca mostrou novamente seu lado afetuoso ao organizar, com amigas ginastas, uma festa surpresa para Jade Barbosa, que está grávida. O momento especial aconteceu no centro de treinamento onde elas praticam.

