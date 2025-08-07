Vale Tudo volta a patinar na audiência e dá menos Ibope que Renascer - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Após o casamento de Maria de Fátima (interpretada por Bella Campos), a nova versão de Vale Tudo apresentou uma leve melhora na audiência, com aumento médio de 1,3 ponto na região da Grande São Paulo. No entanto, esse crescimento parece ter sido impulsionado mais pela ausência da novela Força de Mulher, da Record, do que pelas reviravoltas no enredo da própria trama. "Os dados até dão um certo alívio para a Globo", embora os índices ainda fiquem abaixo dos que Renascer obteve no ano anterior.

O desempenho mais expressivo aconteceu entre os dias 7 e 12 de julho de 2025, quando Vale Tudo marcou média de 23,8 pontos. Mesmo assim, esse número continua inferior ao da semana menos assistida de Renascer, que chegou a 24,1 pontos. Ainda resta a dúvida se a ascensão de Raquel (interpretada por Taís Araujo) e o mistério envolvendo Odete Roitman (Debora Bloch) realmente impactaram os números: "será que foram mesmo as reviravoltas do remake […] que fizeram com que a audiência crescesse?"

Outro dado que chama atenção é o crescimento do Jornal Nacional, que aumentou 1,5 ponto após o fim de Força de Mulher. "O que pode ser explicado também pelo noticiário bastante aquecido", especialmente devido às investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso sugere que o aumento na audiência do remake pode ter sido circunstancial.

Enquanto isso, o horário nobre da Record sofreu uma queda acentuada com a estreia de Paulo, o Apóstolo, que não agradou ao público, perdendo 3,3 pontos. O SBT tentou aproveitar o momento ao lançar As Filhas da Senhora Garcia no mesmo dia, mas "a estratégia, até aqui, teve efeitos bem limitados", com a nova novela apenas conseguindo crescer quando não concorre com o futebol.

O post Vale Tudo volta a patinar na audiência e dá menos Ibope que Renascer foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.