Portal 8/8: como aproveitar um dos momentos mais intensos do ano

Embora nem todas as pessoas acreditem em portais energéticos, há datas em que o simbolismo da Numerologia e da Astrologia se destaca — e o dia 8 de agosto, conhecido como Portal 8/8, é um desses marcos. Associado ao número 8, que representa poder, ambição e autoridade, esse portal ganha ainda mais força em 2025 por acontecer sob um céu astrológico especialmente tenso, o que pode ampliar os aprendizados e transformações do período, segundo o portal Personare.

Juliana Viveiros, cartomante e espiritualista, explica que o dia 8/8 é simbolicamente marcado pelo alinhamento entre o Sol, a estrela Sirius e a Terra — um fenômeno que, na espiritualidade, representa um período de intensa abertura energética e expansão da consciência.

Sendo em 2025, Juliana destaca que o Portal é compreendido por muitas correntes espirituais como um convite para trabalhar o poder pessoal, clarear propósitos, metas e abrir-se para novos ciclos. “É considerado um momento favorável para meditação, definição de metas, rituais de conexão interior e repetições de frases de afirmação positiva”, afirma.

Um marco entre números e planetas

O Portal 8/8 representa uma convergência simbólica entre a repetição do número 8 e as configurações astrológicas do momento. É uma data que potencializa temas como força interior, maturidade, liderança e a forma como o poder é exercido.

Em 2025, esse portal se abre na véspera de uma Lua Cheia (9/8), marcada por uma oposição exata entre Marte em Libra e Saturno-Netuno em Áries. Conforme o Personare, o aspecto pode indicar embates entre ação e limites, trazendo à tona questões de responsabilidade. A lunação de Leão, signo que rege esse ciclo lunar, reforça o convite à autoconfiança e à expressão pessoal.

Ainda dentro desse ciclo, o mapa da Lua Nova de 24 de julho traz uma oposição entre Sol e Lua com Plutão — planeta ligado a transformações profundas e ao inconsciente coletivo.

Poder, desafio e amadurecimento

O número 8, na Numerologia, não traz uma energia leve, de acordo com o portal de astrologia. Ele pede maturidade ao lidar com temas como domínio, manipulação, dependência e imposição. E o céu de 2025 reforça essa vibração mais intensa, com Plutão, Marte e Saturno envolvidos em aspectos que evocam conflitos, disputas de poder, repressões e estratégias.

Por isso, o Portal 8/8 convida a um olhar consciente e direto sobre a forma como usamos ou somos afetados pelo poder. Questões como conflitos com figuras de autoridade, dependência emocional ou financeira, manipulações sutis e cobranças internas ou externas podem emergir com mais força nesse período. O número 8 pede crescimento através da responsabilidade e do enfrentamento dos desafios concretos da vida cotidiana.

Um cenário global sob tensão

O ano de 2025 é regido pelo número 9, enquanto o mês de agosto vibra na frequência do número 8. Juntos, esses números destacam a importância da responsabilidade coletiva e das estruturas de poder globais, segundo o Personare. Na prática, meses com vibração 6 ou 8 costumam ser associados a eventos marcados por tensão. Exemplos recentes incluem a invasão aos prédios públicos em Brasília (8/1/23); o início da guerra entre Rússia e Ucrânia (24/2/22); e o ataque direto entre Irã e Israel (13/6/25).

Esses eventos mostram como as vibrações numéricas podem coincidir com momentos de crise. Agosto de 2025 pode seguir esse padrão — não como uma previsão definitiva, mas como um chamado à consciência.

Como se conectar com essa energia

Mesmo que você não acredite em portais energéticos, o 8/8 pode ser um bom momento para refletir sobre como o poder opera em sua vida. O Personare sugere assumir com maturidade o comando da própria vida; observar dinâmicas de desequilíbrio de poder em relações pessoais ou profissionais; repensar comportamentos autoritários ou controladores; e fortalecer o empoderamento pessoal com consciência e estratégia.

O número 8 também exige coragem, disciplina e a capacidade de se reconstruir após perdas ou obstáculos.

O poder que nasce da consciência

Para o numerólogo Yub Miranda, o Portal 8/8 traz um convite para acessar essa força que nasce do autoconhecimento, da clareza sobre as próprias habilidades e da responsabilidade sobre as escolhas feitas.

Em 2025, esse chamado se fortalece com a ajuda dos astros: estratégia com Marte em Libra, maturidade com Saturno, compaixão com Netuno e coragem com Leão. É tempo de brilhar — não por vaidade, mas com propósito.

