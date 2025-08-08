Chico César lança remix de "Mama África" com Jake Savona

Cantor Chico César lança remix de uma de suas primeiras faixas - (crédito: Anderson Stevens)

O cantor Chico César lançou uma versão remixada da música Mama África, em comemoração aos 30 anos de lançamento da faixa. O projeto foi realizado em colaboração com o produtor musical Jake Savona. A nova versão está disponível em todas as plataformas digitais pelo link.

A música foi originalmente lançada no primeiro álbum de Chico César, Aos Vivos, em 1995. A nova versão mescla elementos clássicos da MPB com elementos de world music e groove, marca de Jake Savona. Chico é paraibano, cantor e compositor, reconhecido por sua musicalidade diversa e ativismo cultural. Já Jake é, além de produtor musical, britânico e multi-instrumentista.

Além do remix, foram produzidos um videoclipe e um mini documentário. O videoclipe foi gravado em Catolé da Rocha, cidade natal do artista. Ele apresenta moradores locais como protagonistas. O mini documentário Béradêro, registra o reencontro entre Chico e suas origens, e destaca o impacto cultural de suas obras.