Exposição de Bety Morais reflete sobre ecologia e cultura afro-brasileira

Exposição de Bety Morais será realizada no Museu Histórico e Artístico de Planaltina até o dia 8 de setembro - (crédito: Vladimir Luz)

Em cartaz no Museu Histórico e Artístico de Planaltina, a exposição TerraVentre, da artista plástica afro-brasileira Bety Morais, reúne 16 obras inéditas e cinco de arquivo pessoal para falar sobre temas como ecologia e cultura afro-brasileira. A exposição fica em cartaz até o dia 8 de setembro, a entrada é gratuita e a exposição fica aberta de quarta a domingo, das 9h às 12h.

A curadoria de Claudio Bull revela como Morais transforma terras reunidas em Minas Gerais, no Nordeste e na África em obras que abordam temas como o sagrado feminino, a resistência negra e a ecologia. A estética de Bety quebra padrões eurocêntricos e retrata o feminino não só como gênero, mas como energia vital presente em todos os seres.

Demonstrando a preocupação com a acessibilidade, durante toda a temporada estarão disponíveis materiais em braile para os visitantes da mostra. Além disso, serão distribuídos gratuitamente 1.00 catálogos impressos para escolas públicas, bibliotecas e universidades do DF.

Serviço

TerraVentre: Afro-Origens

Exposição de Bety Morais. Em cartaz até 8 de setembro, de quarta a domingo, das 9h às 12h, no Museu Histórico e Artístico de Planaltina (Setor Tradicional Q 57, Praça Salviano Guimarães, 24). Entrada gratuita.