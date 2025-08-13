As Fulô do Cerrado oferecem oficinas e brincadeiras pelo DF em agosto

No sábado (16/8) e no domingo (17/8), o projeto Tem Brincante no Cerrado: Introdução a Danças e Brincadeiras da Cultura Popular, do conjunto musical As Fulô do Cerrado, desembarca em Taguatinga e no Recanto das Emas com o objetivo de introduzir danças e brincadeiras por meio da promoção de oficinas e apresentações.

Algumas das manifestações culturais abordadas pelas oficinas da ação são os passos do Cavalo Marinho e o Samba de Coco Trupé, característicos de Pernambuco, e danças das Bandas de Pife do Cariri, característicos do Ceará. O projeto nasceu a partir de uma pesquisa realizada em Pernambuco e no Ceará, e no entendimento de que a cultura popular é dinâmica e coletiva.

As Fulô do Cerrado atuam há nove anos na cena cultural do Distrito Federal. O grupo é formado por cinco mulheres e teve início na Universidade de Brasília. Ao final de cada oficina, o conjunto realizará pocket shows. As oficinas contarão com intérpretes de Libras e Monitor para PCD, e, ao longo do mês, passarão pelo Paranoá, São Sebastião e Guará.

Serviço

Tem Brincante no Cerrado: Introdução a Danças e Brincadeiras da Cultura Popular

As Fulô do Cerrado. Neste sábado (16/8) no Espaço Invenção Brasileira, no Mercado Sul de Taguatinga e domingo (17/8), no Céu das Artes, do Recanto das Emas, às 14h. Entrada gratuita. Não recomendado para menores de 12 anos. Inscrições pelo link.

Confira a programação completa:

Sábado (16/8), às 14h, em Taguatinga (Invenção Brasileira - Mercado Sul)

Domingo (17/8) às 14h, no Recanto das Emas (Céu das Artes)

Sábado (23/8), às 14h, no Paranoá (Casa de Cultura Martinha do Coco)

Domingo (24/8), às 14h, em São Sebastião (Associação Ludocriarte)

Domingo (31/8), às 14h, no Guará (Casa de Cultura do Guará)