Festival de forró de raiz leva gênero tradicional brasileiro à França

Elba Ramalho é atração confirmada na 1ª edição do Festival Internacional do Forró de Raiz - (crédito: Alice Ventury)

De 11 a 14 de setembro, a cidade de Lille será palco do 1º Festival Internacional do Forró de Raiz, um evento inédito que levará ao coração da Europa a tradição e a energia contagiante do ritmo nordestino. O evento faz parte da programação oficial da Temporada Brasil-França 2025.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Entre as primeiras atrações confirmadas no palco do Le Grand Sud estão Elba Ramalho, ícone da música brasileira; Santanna, o Cantador, um dos mais importantes intérpretes da cultura popular nordestina; e Mestrinho, virtuoso sanfoneiro que representa a nova geração comprometida com a preservação e valorização do forró tradicional.

Leia também: Lázaro Ramos é substituído por ator de ‘Vale Tudo’ em próxima novela das sete

O festival é fruto de uma parceria entre o Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Cultura, o Consórcio Nordeste e três importantes instituições culturais francesas: Lille 3000, Museu de Belas Artes de Lille e Câmara Municipal de Lille.

Leia também: Bell Marques passa mal durante corrida em Fortaleza

De acordo com o governador João Azevêdo, em entrevista em material de divulgação, durante o festival será assinado um protocolo de cooperação entre os nove estados nordestinos com o objetivo de consolidar a candidatura do forró a Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. “Desde 2023, a Paraíba tem conduzido esse processo em âmbito nacional, junto aos demais estados e com o apoio do Governo Federal, por meio do Iphan. Agora buscamos consolidar a candidatura do forró e garantir que essa grande expressão cultural brasileira também seja reconhecida internacionalmente”, completa o governador.

Roberto Justus passa por cirurgia após se machucar no pickleball

O secretário de Cultura da Paraíba, Pedro Santos, também em entrevista divulgada destacou a importância da ação conjunta. “Essa é uma oportunidade histórica de promovermos internacionalmente uma expressão cultural genuinamente nordestina. E esse passo estamos dando de forma coletiva, reunindo os nove estados do Nordeste”, celebrou.

Leia também: Demi Lovato anuncia retorno ao pop com álbum dançante

A programação contará com oficinas, rodas de conversa, exibição de filmes, aulas de dança e debates sobre a história e os desdobramentos contemporâneos do forró, envolvendo tanto o público francês quanto a comunidade brasileira residente na Europa, numa rica troca de saberes e vivências.

Serviço

1º Festival Internacional do Forró de Raiz

Entre os dia 11 e 14 de setembro, em Lille na França. Classificação indicativa livre. Informações sobre as vendas dos ingressos