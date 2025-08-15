Festival de forró de raiz leva gênero tradicional brasileiro à França

De 11 a 14 de setembro, a cidade de Lille será palco do 1º Festival Internacional do Forró de Raiz, um evento inédito que levará ao coração da Europa a tradição e a energia contagiante do ritmo nordestino. O evento faz parte da programação oficial da Temporada Brasil-França 2025.
Entre as primeiras atrações confirmadas no palco do Le Grand Sud estão Elba Ramalho, ícone da música brasileira; Santanna, o Cantador, um dos mais importantes intérpretes da cultura popular nordestina; e Mestrinho, virtuoso sanfoneiro que representa a nova geração comprometida com a preservação e valorização do forró tradicional.
O festival é fruto de uma parceria entre o Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Cultura, o Consórcio Nordeste e três importantes instituições culturais francesas: Lille 3000, Museu de Belas Artes de Lille e Câmara Municipal de Lille.
De acordo com o governador João Azevêdo, em entrevista em material de divulgação, durante o festival será assinado um protocolo de cooperação entre os nove estados nordestinos com o objetivo de consolidar a candidatura do forró a Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. “Desde 2023, a Paraíba tem conduzido esse processo em âmbito nacional, junto aos demais estados e com o apoio do Governo Federal, por meio do Iphan. Agora buscamos consolidar a candidatura do forró e garantir que essa grande expressão cultural brasileira também seja reconhecida internacionalmente”, completa o governador.
O secretário de Cultura da Paraíba, Pedro Santos, também em entrevista divulgada destacou a importância da ação conjunta. “Essa é uma oportunidade histórica de promovermos internacionalmente uma expressão cultural genuinamente nordestina. E esse passo estamos dando de forma coletiva, reunindo os nove estados do Nordeste”, celebrou.
A programação contará com oficinas, rodas de conversa, exibição de filmes, aulas de dança e debates sobre a história e os desdobramentos contemporâneos do forró, envolvendo tanto o público francês quanto a comunidade brasileira residente na Europa, numa rica troca de saberes e vivências.
Serviço
1º Festival Internacional do Forró de Raiz
Entre os dia 11 e 14 de setembro, em Lille na França. Classificação indicativa livre. Informações sobre as vendas dos ingressos
