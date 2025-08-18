Fernanda Lima temeu fim do casamento por negar sexo com Rodrigo Hilbert: "Responsabilidade" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Fernanda Lima abriu o jogo em torno dos impactos com a chegada da menopausa sobre sua vida, e como a condição afetou, consequentemente, suas relações íntimas com o marido, Rodrigo Hilbert.

Em entrevista ao programa Fantástico, da Globo, a apresentadora relatou uma situação em que vivenciou noites em claro e suor excessivo. "Teve uma noite, em específico, que eu acordei fritando igual a tampinha de marmita assim. Eu tava é… comecei a suar muito, levantei da cama assim e fiquei um tempo parada no escuro pensando: isso não é normal", contou.

"E aí eu fui passando a segunda noite, aconteceu a mesma coisa, a terceira, quarta, quinta, sexta, eu passei uma semana acordando no mesmo horário", explicou Fernanda Lima, que lamentou o impacto do fato sobre sua intimidade com o marido, com quem vive uma união estável desde 2006.

"Responsabilidade"

"O mais chocante da menopausa pra mim foi perder a libido. Não ter vontade de transar me afeta como mulher e afetou meu casamento. Desculpa, você que tá em casa, mas dizer não pro Rodrigo Hilbert é uma responsabilidade enorme", afirmou a apresentadora.

