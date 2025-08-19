Instalação cênica "Assombros" estreia no Sesc

A partir de hoje até 18 de setembro, o Sesc traz ao público uma temporada da instalação cênica Assombros. Idealizada por Iain Mott, Camilo Pellegrini e a atriz Simone Reis, a experiência reúne artes visuais, performáticas e sonoras que exploram as narrativas autoficcionais da artista. "O título evoca diretamente os sustos da vida, aqueles momentos inesperados que nos atravessam: as decepções, as descobertas dolorosas, as perdas, mas também as surpresas boas e revelações transformadoras", explica Simone.

Na prática, o projeto coloca a disponibilidade do público cinco caixas óticas semipiramidais, que funcionam como palcos virtuais em miniatura. Dentro de cada um dos caixotes, se encontram performances de Reis — de 4 a 5 minutos — criadas a partir de roteiros autoficcionais, que mesclam experiências pessoais e releituras de Matéi Visniec e as personagens femininas de Tchekhov, em A Gaivota.

Para reprodução dos vídeos, são usadas técnicas ópticas como os Boîtes d'Optique e Pepper's Ghost, modernizadas por projeções digitais. Sobre a mistura de técnicas, Simone compartilha: "Essa mistura espelha a própria história: personagens de épocas diferentes conversando, tecnologias de tempos distintos trabalhando juntas, criando uma sensação 'assombrada'".

A atriz aponta os principais desafios de produção da obra: "O mais importante foi criar uma obra transdisciplinar e intermidiática. Combinar técnicas óticas do século 17 com projeções digitais exigiu muita pesquisa e experimentação, especialmente para desenvolver a dinâmica do sistema de luz que transforma cada caixa em um teatro minúsculo funcional, onde o público tem a sensação de estar assistindo uma peça em miniatura junto com as personagens".

"A experiência usa humor para mostrar que podemos rir dos nossos 'assombros', transformando os sustos inevitáveis da existência em momentos de reflexão, leveza e busca por autenticidade", finaliza Simone Reis. A entrada é franca, com classificação indicativa livre e horários de visita das 9h às 21h, de segunda a sexta, 8h às 12h aos sábados e domingos.

Instalação cênica Assombros

De 18 de agosto a 18 de setembro, das 9h às 21h — de segunda a sexta — e das 8h às 12h — nos sábados e domingos —, no Sesc Estação 504 Su. Entrada franca

*Estagiária sob a supervisão

de Severino Francisco



