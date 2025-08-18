Karol Gerez, de 27 anos, anunciou no domingo (17/8) que não integra mais o balé de Zé Felipe. A dançarina comunicou a decisão em suas redes sociais, revelando que ela e outras colegas foram desligadas da equipe. A notícia chega poucos meses após especulações envolvendo seu nome em boatos de suposto relacionamento com o cantor, o que já havia sido negado por ela.
Em seus stories, a bailarina confirmou a saída: "Infelizmente, é verdade, não faço mais parte da equipe do Zé Felipe. Fomos dispensadas, mas sou grata por ter tido essa experiência de um ano e pouco que tivemos com eles. É o básico que tenho para falar, porque não tenho muito o que dizer", afirmou.
Karol também buscou esclarecer rumores que surgiram entre os fãs. "Só para vocês não ficarem deduzindo coisa: é verdade, aconteceu isso, e ninguém realmente falou nada. Então, tô aqui para confirmar para vocês não ficarem nesse achismo. Aconteceu e tá tudo certo", declarou.
Os comentários sobre um possível envolvimento da dançarina com Zé Felipe surgiram em junho, quando ele e Virginia Fonseca confirmaram o fim do casamento. Apesar da separação, o casal garantiu que continuará unido pelos filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
Em mensagem conjunta, destacaram: "Juntos sempre, e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos". O post Bailarina apontada como suposta amante de Zé Felipe é demitida do balé do cantor foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.
