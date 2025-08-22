Entre este sábado (23/8) e 26 de setembro, o Complexo Cultural de Samambaia recebe a Exposição Coletiva Olhar d’Elas — Mulheres na Fotografia. Com o título Mulheridades: tecnologias ancestrais, o projeto apresenta ao público fotografias registradas por 20 mulheres moradoras do Distrito Federal. A exposição também presta homenagem a Marisol Kadiegi, fotógrafa e documentarista angolana radicada em Brasília. A cerimônia de abertura será no sábado (23/8), às 19h, com entrada gratuita e acessibilidade em Libras.

A exposição Olhar d’Elas é o resultado de um concurso público promovido pela Ocre Imagem durante o mês de abril. O concurso recebeu mais de 200 propostas de fotógrafas amadoras e profissionais, com 20 trabalhos selecionados registrados por mulheres de diferentes regiões do DF. Soma-se ao acervo, 10 fotografias históricas da homenageada Marisol Kadiegi. Todas as obras ganharam audiodescrição disponível ao público.

Olhar d’Elas dá continuidade à trajetória da Ocre Imagem, coletiva brasiliense de mulheres e mães da fotografia e do audiovisual, fundada em 2023. Segundo a coidealizadora, Gabriela Pires, o projeto nasce como resposta aos desafios de gênero enfrentados no mercado criativo, especialmente para aliar maternidade e trabalho. Em entrevista divulgada, Gabriela diz saber que não é fácil se manter no mercado. “Criamos esse processo como uma forma de promover, reconhecer e valorizar os nossos trabalhos. O tema Mulheridades: tecnologias ancestrais surge justamente para trazermos o olhar sobre as histórias e memórias que nos atravessam.”

As 20 fotografias contempladas formam um acervo inédito que registra as múltiplas formas de ser mulher e de se mover no mundo a partir de tecnologias ancestrais. Quem visitar a exposição, conhecerá as obras de: Alícia Pilar, Amanda Owls, Ana Luiza Meneses, Ana Poney, Beatriz Andrade, Bruna Braz, Cicera Morais, Daniela Pinheiro, Day Mesquita, Ingrid Rodrigues, Joanna Fernanda, Jessi Barros, Juliana Nonaka, Júlia Meireles, Lúcia Bastos, Marina Santos, Nayá Tawane, Pryscilla Kacilda, Renata Barbosa e Verô Gurgel. Somam-se ao acervo 10 fotografias históricas da homenageada Marisol Kadiegi.

Serviço

Coletiva Olhar d’Elas - Mulheres na Fotografia. Mulheridades: tecnologias ancestrais

A exposição será inaugurada no dia 23 de agosto (sábado), às 19h e segue aberta até o dia 26 de setembro, no Complexo Cultural da Samambaia. Entrada é gratuita e a classificação indicativa é livre.



*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel