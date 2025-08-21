Wagner Moura será homenageado por festival de cinema na Suíça

Em julho, o ator brasileiro venceu como Melhor Ator em Cannes por seu papel no novo filme de Kleber Mendonça Filho - (crédito: Reprodução / Vitrine Filmes )

O ator Wagner Moura será homenageado com o prêmio Golden Eye no Festival de Cinema de Zurique, na Suíça. A notícia foi divulgada nesta quarta-feira, 20, pela organização do evento, que ocorrerá entre os dias 25 de setembro e 5 de outubro.

É a primeira vez que a honraria, que celebra a carreira de atores, diretores e produtores do mundo do cinema, será entregue a um artista sul-americano. Além da premiação, Moura também participará de uma sessão especial de O Agente Secreto e será entrevistado em um painel sobre sua carreira e seu processo criativo.

Em julho, o ator brasileiro venceu como Melhor Ator em Cannes por seu papel no novo filme de Kleber Mendonça Filho. "Em O Agente Secreto, Wagner Moura conduz a história com uma presença eletrizante", afirmou o diretor artístico do festival, Christian Jungen.

"Por sua performance excepcional no filme e por uma carreira que o tornou um dos atores mais carismáticos e versáteis da América Latina, estamos homenageando-o com o Golden Eye", disse o diretor em comunicado à imprensa.

"Estou profundamente honrado em receber o Prêmio Olho de Ouro", afirmou Moura, também em comunicado. "Agradeço ao Festival de Cinema de Zurique por reconhecer meu trabalho no belíssimo e importante filme brasileiro O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho", disse o ator.

"É uma honra estar na companhia daqueles que já receberam este prêmio e estou muito orgulhoso de poder compartilhar o filme pessoalmente com o público do festival de Zurique neste mês de setembro", finalizou.

No longa, Moura interpreta Marcelo, um especialista em tecnologia que foge para o Recife durante a ditadura militar para se reconectar com o filho. Uma vez lá, ele percebe que a cidade está longe de lhe proporcionar a paz que ele esperava. O filme estreia no Brasil no dia 6 de novembro.