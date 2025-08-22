Snoop Dogg revela por que apoia o clube de striptease da esposa

Snoop Dogg, um dos nomes mais icônicos do rap mundial, surpreendeu os fãs ao revelar detalhes sobre o clube de striptease administrado por sua esposa, Shante Broadus. Em entrevista recente ao podcast It’s Giving…, o artista falou abertamente sobre como reagiu quando descobriu o empreendimento e por que decidiu apoiá-la sem hesitar.

O rapper contou que ficou inicialmente surpreso quando soube que sua esposa havia decidido investir em um clube de entretenimento adulto. “Talvez uns dois anos atrás, minha esposa decidiu comprar um clube de striptease e ter uma noite exótica masculina”, revelou o artista de 53 anos.

Snoop explicou que sua primeira reação foi questionar a decisão, mas, em vez de se opor, preferiu demonstrar apoio. “Então o que eu faço? Eu digo: ‘Que diabos você está fazendo?’ Mm-mm! Eu apoio. Eu apareço. Eu jogo dinheiro para o alto. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu apoio!”, contou com bom humor.

Para o rapper, a atitude tem tudo a ver com reciprocidade. Ele lembrou que, ao longo da carreira, sempre contou com o incentivo de Shante, principalmente em momentos desafiadores. “Porque ela me apoiou quando eu estava passando por algo que eu queria superar, que eu achava que era divertido e legal”, explicou.

Essa relação de apoio mútuo se reflete em como ele enxerga a iniciativa da esposa: com orgulho e compreensão. “Então, isso é algo que ela gosta. Ela gosta de ter mulheres e homens lá, então as pessoas vêm ao clube dela e se divertem, se divertem, e esse é o mundo dela”, completou Snoop.

Snoop Dogg: Mais do que entretenimento

O empreendimento de Shante é voltado tanto para o público feminino quanto masculino, oferecendo noites temáticas e experiências exclusivas. Segundo Snoop, o espaço não é apenas um clube, mas um ponto de encontro para diversão e socialização. Ele destacou que a esposa se dedica ao negócio com paixão, garantindo que tudo aconteça de forma profissional e segura.

A revelação causou grande repercussão entre os fãs, que admiraram a postura do rapper em valorizar a autonomia da parceira. Para muitos, a atitude de Snoop Dogg quebra estereótipos de ciúme e reforça a importância da parceria dentro do casamento.

Casados desde 1997, Snoop Dogg e Shante Broadus são um dos casais mais duradouros do mundo da música. Além de compartilhar momentos pessoais, eles também demonstram como a confiança e o respeito são fundamentais para manter uma relação sólida — mesmo em meio a negócios tão polêmicos quanto um clube de striptease.