Luciana Paiva participa de conversa sobre a exposição ‘Vértice-Abismo’

Artista Luciana Paiva se reúne com Graça Ramso em conversa que apresenta a exposição "Vértice-Abismo" - (crédito: Divulgação)

A Referência Galeria de Arte, na Asa Norte, recebe a artista plástica Luciana Paiva, nesta quinta-feira (28/8), às 17h. A partir de conversa com a curadora Graça Ramos, ela compartilha caminhos da produção das peças da mostra Vértice-Abismo, em exibição no local até 20 de setembro. A entrada é gratuita.

A exposição é composta de três conjuntos de obras inéditas realizadas entre 2024 e 2025. “Os trabalhos têm em comum os ajanelamentos das formas vazadas e as sensações provocadas pelas cores e efeitos ópticos. Um dos trabalhos, o painel intitulado Vertigem 451, coloca questões sobre o fazer dos artistas em tempos atuais e foi realizado manualmente, peça por peça”, explica Luciana Paiva.

Para a curadora Graça Ramos, o que mais chama a atenção na artista é “o convite de Luciana para mergulhar em estruturas que reúnem rigor e lirismo, levando quem vê suas obras a um mergulho no abissal”, diz. “A partir do vértice criado por ela nas várias obras expostas, podemos mergulhar em abismos”, arremata.

Luciana Paiva participa de exposições regulares desde 2004, atuando também como professora e na organização e curadoria de eventos em arte. “O público é convidado a ver essa exposição para que possa entrar em contato com uma artista capaz de nos surpreender com formas e questionamentos inerentes ao fazer artístico”, afirma Graça Ramos.

Serviço

Conversa com Luciana Paiva e Graça Ramos, nesta quinta-feira (28/8), na Referência Galeria de Arte (Asa Norte), das 17h às 19h. Entrada gratuita. Classificação livre





Vértice-Abismo

De Luciana Paiva, na Referência Galeria de Arte (Asa Norte)

Visitação até 20/9, de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábado, das 10h às 15h.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel