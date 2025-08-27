Semana do Cinema tem ingressos a R$ 10; veja como aproveitar

A partir desta quinta-feira (28/8), as redes de cinema do Brasil passam a vender ingressos por R$ 10, além de promoções especiais de pipoca e refrigerante. A 7ª edição da Semana do Cinema segue até o dia 3 de setembro com desconto nas sessões — que já levou cerca de 20 milhões de pessoas para as salas, segundo o presidente da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Fennec), Lúcio Otoni.
Em fevereiro, a primeira produção da Semana do Cinema de 2025 contou com mais de 4,2 milhões de ingressos vendidos. O evento é promovido pela Fennec em parceria com a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX) e a Ingresso.com. A iniciativa mobiliza redes como Cinemark, Kinoplex e Cinesystem, entre outras.
Durante esses sete dias, a promoção é válida para todas as sessões e horários, incluindo finais de semana — exceto pré-estreias e exibições especiais —, nos cinemas participantes. A programação será variada, com longas nacionais e internacionais que prometem agradar a todos os tipos de público. As salas especiais também têm tarifas diferenciadas, implementadas conforme a rede.
Como comprar
Os ingressos promocionais podem ser adquiridos:
- Nas bilheterias físicas dos cinemas participantes
- No site do cinema
- Pelo site ou app da Ingresso.com + R$ 10 de taxa de serviço
- Na compra digital deve ser selecionada a opção “Promoção: Semana do Cinema”
Ofertas no cardápio
Além dos ingressos por R$ 10, a Semana do Cinema traz promoções especiais em combos de pipoca e bebidas. Na rede Cinemark, as opções são:
- Combo Individual: pipoca pequena + bebida pequena + colecionável — R$39
- Combo Grande: pipoca grande + bebida média + colecionável — R$59
- Combo Para Dividir: 2 pipocas grandes + 2 bebidas grandes + colecionável — R$79
- Combo Família (Tudo em Dobro): 2 pipocas grandes + 2 bebidas grandes + 2 colecionáveis — R$99
- Outras redes, como a Cinesystem, oferecem promoções similares, por exemplo: pipoca grande + dois refrigerantes por aproximadamente R$29,90.
Filmes em cartaz nas telonas
- O Último Azul
- Gênero: Ficção científica / Drama
- Direção: Gabriel Mascaro
- Elenco: Rodrigo Santoro, Denise Weinberg
- Sinopse: Em um Brasil distópico, Tereza, uma mulher de 77 anos, é forçada a deixar sua cidade na Amazônia e viver em uma colônia habitacional para idosos. Determinada a realizar seu último desejo, ela embarca em uma jornada pelos rios da região.
- Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda
- Gênero: Comédia
- Elenco: Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Julia Butters
- Direção: Nisha Ganatra
- Sinopse: Continuação da história que explora a troca de corpos entre mãe e filha, trazendo novas aventuras e desafios familiares.
- A Hora do Mal
- Gênero: Terror
- Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich
- Direção: Zach Cregger
- Sinopse: Após o desaparecimento inexplicável de 17 crianças, uma professora e um aluno sobrevivente investigam os mistérios por trás do evento.
- Os Caras Malvados 2
- Gênero: Animação / Aventura
- Sinopse: A gangue liderada pelo Sr. Lobo retorna em uma missão final, recrutada por um grupo de criminosas femininas. Uma comédia animada cheia de ação, charme e humor para toda a família.
- Corra que a Polícia Vem Aí!
- Gênero: Comédia / Ação
- Direção: Akiva Schaffer
- Elenco: Liam Neeson, Pamela Anderson, Paul Walter Hauser
- Sinopse: Frank Debrin Jr., filho do famoso policial Frank Drebin, segue os passos do pai e entra para o Esquadrão de Polícia. Em sua primeira missão, ele se vê envolvido em uma trama absurda para explodir a cidade com bombas.
- Uma Mulher Sem Filtro
- Gênero: Comédia / Comédia dramática
- Direção: Arthur Fontes
- Elenco: Fabiula Nascimento, Camila Queiroz, Samuel de Assis
- Sinopse: Após procurar ajuda de uma xamã, uma mulher se transforma em uma pessoa sem filtros, expondo todas as suas opiniões sinceras sobre os acontecimentos absurdos que rondam sua vida.
- Faça Ela Voltar
- Gênero: Terror
- Sinopse: Um irmão e uma irmã testemunham um ritual aterrorizante na casa isolada de sua nova mãe adotiva.
- C.I.C. – Central de Inteligência Cearense
- Gênero: Comédia / Ação
- Sinopse: Uma equipe de agentes secretos cearenses enfrenta missões inusitadas e perigosas, misturando ação e humor em um cenário nordestino.
- Rosário
- Gênero: Terror
- Sinopse: Ao descobrir uma câmara com artefatos ocultistas ligados a rituais sombrios da família, Rosário enfrenta fenômenos sobrenaturais e precisa confrontar os segredos e escolhas de seus antepassados.
- Bambi: Uma Aventura na Floresta
- Gênero: Animação / Aventura
- Sinopse: Uma nova versão da clássica história de Bambi, acompanhando suas aventuras e desafios enquanto cresce na floresta.
- Os Enforcados
- Gênero: Drama Policial
- Elenco: Leandra Leal, Irandhir Santos, Irene Ravache
- Direção: Fernando Coimbra
- Sinopse: Inspirado em Macbeth, o filme segue um casal envolvido em crimes e violência no Rio de Janeiro.
- A Melhor Mãe do Mundo
- Gênero: Drama Social
- Elenco: Shirley Cruz, Seu Jorge, Rihanna Barbosa
- Direção: Anna Muylaert
- Sinopse: Uma mãe catadora de recicláveis foge com seus filhos para escapar de um relacionamento abusivo, enfrentando os desafios da vida nas ruas
- Interestelar (Relançamento)
- Gênero: Ficção científica, Drama
- Direção: Christopher Nolan
- Elenco: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, Mackenzie Foy
- Sinopse: Em um futuro próximo, a Terra enfrenta uma crise ambiental devastadora. Cooper, ex-piloto da NASA, é recrutado para liderar uma missão espacial através de um buraco de minhoca em busca de planetas habitáveis. Ao lado da cientista Brand e outros astronautas, ele enfrenta desafios cósmicos enquanto tenta salvar a humanidade e manter o vínculo com seus filhos.
Saiba Mais