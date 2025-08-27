Semana do Cinema tem ingressos a R$ 10; veja como aproveitar

O terror 'Faça Ela Voltar' é um dos destaques em cartaz - (crédito: Divulgação)

A partir desta quinta-feira (28/8), as redes de cinema do Brasil passam a vender ingressos por R$ 10, além de promoções especiais de pipoca e refrigerante. A 7ª edição da Semana do Cinema segue até o dia 3 de setembro com desconto nas sessões — que já levou cerca de 20 milhões de pessoas para as salas, segundo o presidente da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Fennec), Lúcio Otoni.

Em fevereiro, a primeira produção da Semana do Cinema de 2025 contou com mais de 4,2 milhões de ingressos vendidos. O evento é promovido pela Fennec em parceria com a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX) e a Ingresso.com. A iniciativa mobiliza redes como Cinemark, Kinoplex e Cinesystem, entre outras.

Durante esses sete dias, a promoção é válida para todas as sessões e horários, incluindo finais de semana — exceto pré-estreias e exibições especiais —, nos cinemas participantes. A programação será variada, com longas nacionais e internacionais que prometem agradar a todos os tipos de público. As salas especiais também têm tarifas diferenciadas, implementadas conforme a rede.

Como comprar

Os ingressos promocionais podem ser adquiridos:

Nas bilheterias físicas dos cinemas participantes

No site do cinema

Pelo site ou app da Ingresso.com + R$ 10 de taxa de serviço

Na compra digital deve ser selecionada a opção “Promoção: Semana do Cinema”

Ofertas no cardápio

Além dos ingressos por R$ 10, a Semana do Cinema traz promoções especiais em combos de pipoca e bebidas. Na rede Cinemark, as opções são:

Combo Individual: pipoca pequena + bebida pequena + colecionável — R$39

Combo Grande: pipoca grande + bebida média + colecionável — R$59

Combo Para Dividir: 2 pipocas grandes + 2 bebidas grandes + colecionável — R$79

Combo Família (Tudo em Dobro): 2 pipocas grandes + 2 bebidas grandes + 2 colecionáveis — R$99

Outras redes, como a Cinesystem, oferecem promoções similares, por exemplo: pipoca grande + dois refrigerantes por aproximadamente R$29,90.

Filmes em cartaz nas telonas

O Último Azul

Gênero: Ficção científica / Drama

Direção: Gabriel Mascaro

Elenco: Rodrigo Santoro, Denise Weinberg

Sinopse: Em um Brasil distópico, Tereza, uma mulher de 77 anos, é forçada a deixar sua cidade na Amazônia e viver em uma colônia habitacional para idosos. Determinada a realizar seu último desejo, ela embarca em uma jornada pelos rios da região.

Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda

Gênero: Comédia

Elenco: Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Julia Butters

Direção: Nisha Ganatra

Sinopse: Continuação da história que explora a troca de corpos entre mãe e filha, trazendo novas aventuras e desafios familiares.

A Hora do Mal

Gênero: Terror

Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich

Direção: Zach Cregger

Sinopse: Após o desaparecimento inexplicável de 17 crianças, uma professora e um aluno sobrevivente investigam os mistérios por trás do evento.

Os Caras Malvados 2

Gênero: Animação / Aventura

Sinopse: A gangue liderada pelo Sr. Lobo retorna em uma missão final, recrutada por um grupo de criminosas femininas. Uma comédia animada cheia de ação, charme e humor para toda a família.

Corra que a Polícia Vem Aí!

Gênero: Comédia / Ação

Direção: Akiva Schaffer

Elenco: Liam Neeson, Pamela Anderson, Paul Walter Hauser

Sinopse: Frank Debrin Jr., filho do famoso policial Frank Drebin, segue os passos do pai e entra para o Esquadrão de Polícia. Em sua primeira missão, ele se vê envolvido em uma trama absurda para explodir a cidade com bombas.

Uma Mulher Sem Filtro

Gênero: Comédia / Comédia dramática

Direção: Arthur Fontes

Elenco: Fabiula Nascimento, Camila Queiroz, Samuel de Assis

Sinopse: Após procurar ajuda de uma xamã, uma mulher se transforma em uma pessoa sem filtros, expondo todas as suas opiniões sinceras sobre os acontecimentos absurdos que rondam sua vida.



Faça Ela Voltar

Gênero: Terror

Sinopse: Um irmão e uma irmã testemunham um ritual aterrorizante na casa isolada de sua nova mãe adotiva.

C.I.C. – Central de Inteligência Cearense

Gênero: Comédia / Ação

Sinopse: Uma equipe de agentes secretos cearenses enfrenta missões inusitadas e perigosas, misturando ação e humor em um cenário nordestino.

Rosário

Gênero: Terror

Sinopse: Ao descobrir uma câmara com artefatos ocultistas ligados a rituais sombrios da família, Rosário enfrenta fenômenos sobrenaturais e precisa confrontar os segredos e escolhas de seus antepassados.

Bambi: Uma Aventura na Floresta

Gênero: Animação / Aventura

Sinopse: Uma nova versão da clássica história de Bambi, acompanhando suas aventuras e desafios enquanto cresce na floresta.

Os Enforcados

Gênero: Drama Policial

Elenco: Leandra Leal, Irandhir Santos, Irene Ravache

Direção: Fernando Coimbra

Sinopse: Inspirado em Macbeth, o filme segue um casal envolvido em crimes e violência no Rio de Janeiro.

A Melhor Mãe do Mundo

Gênero: Drama Social

Elenco: Shirley Cruz, Seu Jorge, Rihanna Barbosa

Direção: Anna Muylaert

Sinopse: Uma mãe catadora de recicláveis foge com seus filhos para escapar de um relacionamento abusivo, enfrentando os desafios da vida nas ruas

Interestelar (Relançamento)

Gênero: Ficção científica, Drama

Direção: Christopher Nolan

Elenco: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, Mackenzie Foy

Sinopse: Em um futuro próximo, a Terra enfrenta uma crise ambiental devastadora. Cooper, ex-piloto da NASA, é recrutado para liderar uma missão espacial através de um buraco de minhoca em busca de planetas habitáveis. Ao lado da cientista Brand e outros astronautas, ele enfrenta desafios cósmicos enquanto tenta salvar a humanidade e manter o vínculo com seus filhos.

