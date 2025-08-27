InícioDiversão e Arte
Semana do Cinema tem ingressos a R$ 10; veja como aproveitar

A 7ª Semana do Cinema oferece ingressos por R$ 10, combos promocionais e sessões com longas nacionais e internacionais até 3 de setembro em várias redes de cinema do Brasil

O terror 'Faça Ela Voltar' é um dos destaques em cartaz - (crédito: Divulgação)
A partir desta quinta-feira (28/8), as redes de cinema do Brasil passam a vender ingressos por R$ 10, além de promoções especiais de pipoca e refrigerante. A 7ª edição da Semana do Cinema segue até o dia 3 de setembro com desconto nas sessões — que já levou cerca de 20 milhões de pessoas para as salas, segundo o presidente da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Fennec), Lúcio Otoni.  

Em fevereiro, a primeira produção da Semana do Cinema de 2025 contou com mais de 4,2 milhões de ingressos vendidos. O evento é promovido pela Fennec em parceria com a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX) e a Ingresso.com. A iniciativa mobiliza redes como Cinemark, Kinoplex e Cinesystem, entre outras. 

Durante esses sete dias, a promoção é válida para todas as sessões e horários, incluindo finais de semana — exceto pré-estreias e exibições especiais —, nos cinemas participantes. A programação será variada, com longas nacionais e internacionais que prometem agradar a todos os tipos de público. As salas especiais também têm tarifas diferenciadas, implementadas conforme a rede. 

Como comprar 

Os ingressos promocionais podem ser adquiridos:

  • Nas bilheterias físicas dos cinemas participantes
  • No site do cinema
  • Pelo site ou app da Ingresso.com + R$ 10 de taxa de serviço
  • Na compra digital deve ser selecionada a opção “Promoção: Semana do Cinema” 

Ofertas no cardápio

Além dos ingressos por R$ 10, a Semana do Cinema traz promoções especiais em combos de pipoca e bebidas. Na rede Cinemark, as opções são:

  • Combo Individual: pipoca pequena + bebida pequena + colecionável — R$39
  • Combo Grande: pipoca grande + bebida média + colecionável — R$59
  • Combo Para Dividir: 2 pipocas grandes + 2 bebidas grandes + colecionável — R$79
  • Combo Família (Tudo em Dobro): 2 pipocas grandes + 2 bebidas grandes + 2 colecionáveis — R$99
  • Outras redes, como a Cinesystem, oferecem promoções similares, por exemplo: pipoca grande + dois refrigerantes por aproximadamente R$29,90.

Filmes em cartaz nas telonas

  • O Último Azul
  • Gênero: Ficção científica / Drama
  • Direção: Gabriel Mascaro
  • Elenco: Rodrigo Santoro, Denise Weinberg
  • Sinopse: Em um Brasil distópico, Tereza, uma mulher de 77 anos, é forçada a deixar sua cidade na Amazônia e viver em uma colônia habitacional para idosos. Determinada a realizar seu último desejo, ela embarca em uma jornada pelos rios da região. 

 

  • Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda
  • Gênero: Comédia
  • Elenco: Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Julia Butters
  • Direção: Nisha Ganatra
  • Sinopse: Continuação da história que explora a troca de corpos entre mãe e filha, trazendo novas aventuras e desafios familiares.

 

  • A Hora do Mal
  • Gênero: Terror
  • Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich
  • Direção: Zach Cregger
  • Sinopse: Após o desaparecimento inexplicável de 17 crianças, uma professora e um aluno sobrevivente investigam os mistérios por trás do evento.

 

  • Os Caras Malvados 2
  • Gênero: Animação / Aventura
  • Sinopse: A gangue liderada pelo Sr. Lobo retorna em uma missão final, recrutada por um grupo de criminosas femininas. Uma comédia animada cheia de ação, charme e humor para toda a família. 

 

  • Corra que a Polícia Vem Aí!
  • Gênero: Comédia / Ação
  • Direção: Akiva Schaffer
  • Elenco: Liam Neeson, Pamela Anderson, Paul Walter Hauser
  • Sinopse: Frank Debrin Jr., filho do famoso policial Frank Drebin, segue os passos do pai e entra para o Esquadrão de Polícia. Em sua primeira missão, ele se vê envolvido em uma trama absurda para explodir a cidade com bombas. 
  • Uma Mulher Sem Filtro
  • Gênero: Comédia / Comédia dramática
  • Direção: Arthur Fontes
  • Elenco: Fabiula Nascimento, Camila Queiroz, Samuel de Assis
  • Sinopse: Após procurar ajuda de uma xamã, uma mulher se transforma em uma pessoa sem filtros, expondo todas as suas opiniões sinceras sobre os acontecimentos absurdos que rondam sua vida. 
  • Faça Ela Voltar
  • Gênero: Terror
  • Sinopse: Um irmão e uma irmã testemunham um ritual aterrorizante na casa isolada de sua nova mãe adotiva.

 

  • C.I.C. – Central de Inteligência Cearense
  • Gênero: Comédia / Ação
  • Sinopse: Uma equipe de agentes secretos cearenses enfrenta missões inusitadas e perigosas, misturando ação e humor em um cenário nordestino. 

 

  • Rosário
  • Gênero: Terror
  • Sinopse: Ao descobrir uma câmara com artefatos ocultistas ligados a rituais sombrios da família, Rosário enfrenta fenômenos sobrenaturais e precisa confrontar os segredos e escolhas de seus antepassados.

 

  • Bambi: Uma Aventura na Floresta
  • Gênero: Animação / Aventura
  • Sinopse: Uma nova versão da clássica história de Bambi, acompanhando suas aventuras e desafios enquanto cresce na floresta.

 

  • Os Enforcados
  • Gênero: Drama Policial
  • Elenco: Leandra Leal, Irandhir Santos, Irene Ravache
  • Direção: Fernando Coimbra
  • Sinopse: Inspirado em Macbeth, o filme segue um casal envolvido em crimes e violência no Rio de Janeiro.

 

  • A Melhor Mãe do Mundo
  • Gênero: Drama Social
  • Elenco: Shirley Cruz, Seu Jorge, Rihanna Barbosa
  • Direção: Anna Muylaert
  • Sinopse: Uma mãe catadora de recicláveis foge com seus filhos para escapar de um relacionamento abusivo, enfrentando os desafios da vida nas ruas

 

  • Interestelar (Relançamento) 
  • Gênero: Ficção científica, Drama
  • Direção: Christopher Nolan
  • Elenco: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, Mackenzie Foy
  • Sinopse: Em um futuro próximo, a Terra enfrenta uma crise ambiental devastadora. Cooper, ex-piloto da NASA, é recrutado para liderar uma missão espacial através de um buraco de minhoca em busca de planetas habitáveis. Ao lado da cientista Brand e outros astronautas, ele enfrenta desafios cósmicos enquanto tenta salvar a humanidade e manter o vínculo com seus filhos.

27/08/2025 17:34 / atualizado em 27/08/2025 18:11
