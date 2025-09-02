Prêmio Sesc de Literatura anuncia os vencedores da edição de 2025

Abáz, Marcus Groza e Leonardo Piana são os vencedores do Prêmio Sesc de Literatura de 2025 - (crédito: Divulgação)

Foram divulgados os vencedores do Prêmio Sesc de Literatura de 2025. Goiás, de Marcus Groza, foi eleito melhor romance, Massaranduba, de Abáz, melhor conto e Escalar cansa, de Leonardo Piana, melhor na categoria de poesia. Nas três categorias, foram inscritas mais de 2,4 mil obras inéditas.

Na categoria Romance, foram inscritos 684 livros. O vencedor, Goiás, foi escrito pelo poeta, dramaturgo, filósofo e professor paulista Marcus Groza. O romance aborda temas como crítica social e memória, além de trazer carga emocional e reflexões sobre a vida e a morte. O protagonista da obra é um cachorro caramelo que atua como farejador em operações de resgate.

Na categoria contos, foram inscritas 599 produções. Massaranduba é a primeira produção publicada por Abáz, nascido em Salvador na Bahia. O autor iniciou a trajetória na literatura há apenas um ano, ao participar de oficinas de literatura. O livro revela histórias de violência, afeto e fé, transitando entre o absurdo e o real, o trágico e o cômico.

Por fim, na categoria poesia, foram inscritas 1.168 obras. A obra Escalar cansa foi a primeira inscrita pelo mineiro Leonardo Piana, na categoria de poesia. Antes disso, ele já havia escrito dois romances. A coletânea de poesias mescla referências da mitologia grega com a atualidade, retratando experiências do autor e refletindo sobre a existência.

Além de terem seus livros publicados pela Editora Senac Rio, os vencedores receberão um prêmio de R$30 mil cada. Ao final deste ano, os vencedores serão apresentados em uma cerimônia com noite de autógrafos e, ao longo do próximo ano, marcarão presença em eventos promovidos pelo Sesc, como bate-papos.