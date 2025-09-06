Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (06/9)

A ALMA REAL

Data estelar: Lua Vazia até 12h55 HBr

Amanhã será Lua Cheia, mas hoje a Lua está Vazia, configurando uma combinação que desconcerta nossa humanidade, viciada em experiências sensoriais e em produzir eventos objetivos, porque ainda não consegue equiparar a realidade exterior à interior, não está segura de que sua vida subjetiva seja tão real quanto a objetiva.

Leia também: Estudante que viralizou com performance de Ney Matogrosso encontra o artista

A alma, o ser interior e subjetivo que todos somos, é uma estrutura atômica, e como os átomos são os mesmos desde o início do Universo e até o fim desse, nossa alma está integrada ao funcionamento desse, cumpre uma relativa função nesse colossal e inteligente organismo.

Tratar a subjetividade como fruto de percepção, como é o mundo digital, assim como também a considerar resultado das combinações químicas do cérebro, é a verdadeira causa da depressão epidémica da humanidade.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há um instrumento certo para cada tarefa que você não possa dar conta, porque seu alcance não chega até lá. Busque os instrumentos certos que ajudem você a expressar tudo que está envolvido nesta parte do caminho.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nada errado com satisfazer seus desejos particulares, é assim que as coisas funcionam. Errado é apenas passar a vida com a alma dedicada exclusivamente a isso, negligenciando o bem comum de todas as pessoas envolvidas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Nem pense em descansar, porque ainda que essa energia toda circulando pela sua alma congestione você um tanto, e isso pareça cansaço, na verdade é um chamado da Vida para você se dedicar a produzir. Em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Algumas coisas precisam ser conversadas, mas cuidando para não se entusiasmar tanto que sua alma abra o jogo completo de suas pretensões. Melhor não fazer isso, porque as pessoas interpretariam tudo errado.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É fundamental que a alma se sinta segura e confortável, principalmente no meio de todas essas tensões que precisa administrar, para não dizer suportar mesmo. O desconforto é passageiro, logo você se recupera.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As tensões entre as pessoas são aceitáveis nesta parte do caminho, porque como efeito da Lua Cheia circula muita mais Vida entre todos os reinos da natureza, e nem sempre as pessoas administram bem essa realidade.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Sentir muito e poder fazer pouco, é algo que perturba a alma, mas que em determinados momentos, como agora, não é possível resolver. Nessa hora, o melhor a fazer é encontrar um lugar de quietude e serenidade. Vai passar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Aquilo que você deseje satisfazer há de trazer benefícios para as pessoas envolvidas também, porque senão será apenas um exercício brutal de egoísmo. Passe em revista os desejos que com tanta urgência quer satisfazer.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Enquanto sua alma se mantiver produtiva, este momento trará resultados atraentes. Porém, se você tiver preguiça e quiser procrastinar o que poderia ser feito agora, a oportunidade de evoluir passará despercebida.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Procure se munir de bons e sólidos argumentos, mas tenha em mente que é impossível convencer ninguém a mudar de opinião. As pessoas só mudam de opinião quando elas assim o desejam. Nem antes nem depois.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Desconfiar de que as coisas possam dar certo é o argumento do medo, que se mascara com aparências socialmente aceitáveis, mas continua sendo ele mesmo, o de sempre, o medo. Esse é seu maior inimigo de todos os tempos.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Relacionamentos não são meras construções sociais. Os relacionamentos servem para a Vida circular e se distribuir entre as pessoas e também entre todos os reinos da natureza. O mistério dos relacionamentos.

