Terceira edição do Butiquim do Tardezinha, nesta quinta-feira (4/9)

Lucas Maia*

Nesta quinta-feira (4/9), o Festival Tardezinha do Samba realiza mais um Butiquim em homenagem a Nego Bispo, a partir das 19h, no Museu da República. Além disso, o evento vai à Casa Akotirene com o ‘Alvorecer Mulheres na Roda’, que oferece oficinas de percussão exclusivas para mulheres até 24 de setembro. O Butiquim é idealizado por Marcelo Café e está na terceira edição. A entrada é gratuita.

Leia também: Novo filme de Kathryn Bigelow ganha teaser oficial na Netflix

A ideia do Butiquim surgiu da intenção de ser uma roda de conversa descontraída, com música, filosofia e intelectualidade, reunidos em um local que se assemelha a um bar. O evento terá participação do cantor Breno Alves e de Sambadeiras de Roda. Na mesa desse Butiquim, presenças marcantes como a cantora Teresa Lopes (DF), a escritora e ativista Dandara Suburbana (RJ), a comunicadora Tânia Regina (SP), o doutor em geografia João Grand Júnior (RJ), a neta da doutora do samba Dona Dalva, Any Manuela (BA) e o jornalista paulistano Paulo Mathias estão confirmadas.

Leia também: CCBB faz bate-papo com Raoni Mtyktire, Beptuk Metuktire e Fernando Niemeyer

Marcelo defende a valorização e difusão da cultura negra. “O Butiquim do Tardezinha foi criado para que pudéssemos falar sobre nós, sobre os nossos, sobre as criações, sobre a intelectualidade preta, sobre a inventividade do nosso povo”, diz. Para ele, a celebração a Nego Bispo é essencial para enaltecer os ensinamentos e conhecimentos na perspectiva do povo negro.

Leia também: Espetáculo traz ao palco histórias de mulheres negras e periféricas do DF

Serviço

Butiquim do Tardezinha - Terceira edição

Nesta quinta-feira (4/9), a partir das 19h, no Museu Nacional da República. Entrada gratuita.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco